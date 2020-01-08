ФОТО ⟩ Модель plus-size на последнем месяце беременности показала фигуру в купальнике

Кто-нибудь еще, чувствуя себя беременным, дал тебе оценку твоего тела? Это (беременность, – Ред.) также дало мне понимание как дизайнеру, и я очень рада видеть это в моей новой коллекции. Настоящим испытанием, когда мы разрабатывали эту линию, было то, что ни один из этих костюмов не был материнским! Все, что мне нужно было сделать, – это увеличить свой размер,