До 20 лет не входить! ⟩ Келли Сильдару заставила владельцев бара в Тарту поднять возрастной ценз

В 2013 году трое молодых людей из Пярну - Кристьян Каськ, Сильвер Коппель и Мартин Мати открыли бар Naiiv. 31 мая прошлого года бар отметил свое семилетие, а вчера собственники объявили о возрастном ограничении для входа в свое заведение: 20+.

Об этом написано на официальной странице Naiiv в Facebook. Такое решение было принято после посещения бара Келли Сильдару, которой только в феврале исполнится 18 лет.

Келли Сильдару. ФОТО: Remo Tõnismäe

«Что бы вы сделали, увидев в пятницу вечером в своем баре Келли Сильдару? - написано в фейсбуковском посте. - Первая идея - попросить автограф - не кажется верной. Селфи? Тоже нет. Третья мысль: она вообще совершеннолетняя? Может быть».

Совладелец бара Кристьян Каськ заверил Elu24, что пребывание Силдару в Naiiv и заставило пойти владельцев на такой шаг. «Но это, конечно, не единственная причина, но та искра, из которой разгорелось пламя. На самом деле клиентура нашего бара стала слишком молодой».

Другие совладельцы рассказали, что у них возникают проблемы с соседями и городской администрацией, которые жалуются на посетителей бара.

Собственники надеются, что повышение возрастного ценза до 20 лет поможет решить эти проблемы. «Повышение возрастного предела, как нам кажется, поможет одновременно убить двух зайцев: и успокоить соседей, и привлечь более взрослых клиентов», - считает Каськ. Также он добавил, что очень уважает молодежь, особенно Сильдару.