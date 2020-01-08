Рэпер Джиган с семьей переехал в США

Джиган перевез семью в Майами. Об этом его супруга блогер Оксана Самойлова сообщила подписчикам на своей странице в Instagram, пишет Rambler.ru.
Девушка в посте, опубликованном 3 января, сообщила, что ближайшие 11 месяцев ее семья проведет в вечном лете. К публикации Самойлова прикрепила семейную фотографию в зимней одежде на фоне колеса обозрения.
«Наверно это наша последняя зимняя фотка примерно до следующего декабря. Шапки, куртки и снег мы будем скучать!», — написала она.
Позже в Instagram блогер выложила короткие ролики из Майами, в которых запечатлена обстановка в доме, где будет жить ее семья: прихожая, столовая, двор, бассейн. По словам Самойловой, трое ее дочерей остались от нового жилья в восторге.
«Большие перемены это вообще не мой конек, но пора топать на встречу новой жизни!», — подчеркнула жена рэпера.
В сентябре, как ранее сообщалось, Джиган и Оксана Самойлова застряли на острове у побережья американского штата Флорида из-за урагана, но отметили день рождения дочери.
Супруга рэпера отметила символичность природного катаклизма, пошутила о дочери как Бурерожденной, пожаловалась, что та истязает нервы родителей уже пять лет, но и признала, что эти годы были самыми веселыми и интересными в жизни обоих.