Рэпер Джиган с семьей переехал в США

Девушка в посте, опубликованном 3 января, сообщила, что ближайшие 11 месяцев ее семья проведет в вечном лете. К публикации Самойлова прикрепила семейную фотографию в зимней одежде на фоне колеса обозрения.

«Наверно это наша последняя зимняя фотка примерно до следующего декабря. Шапки, куртки и снег мы будем скучать!», — написала она.

Позже в Instagram блогер выложила короткие ролики из Майами, в которых запечатлена обстановка в доме, где будет жить ее семья: прихожая, столовая, двор, бассейн. По словам Самойловой, трое ее дочерей остались от нового жилья в восторге.

«Большие перемены это вообще не мой конек, но пора топать на встречу новой жизни!», — подчеркнула жена рэпера.

В сентябре, как ранее сообщалось, Джиган и Оксана Самойлова застряли на острове у побережья американского штата Флорида из-за урагана, но отметили день рождения дочери.