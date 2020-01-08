ВИДЕО ⟩ «Бездари без слуха и чувства ритма»: Вера Брежнева и Тимати опозорились на сцене Comedy Club

"Артисты музыканты которые не умеют играть на музыкальных инструментах", "Вот и всё что можно сказать про современных наших эстрадных "звёзд" ни слуха ни музыкального образования", "Бездарная Галушка, нихрена не умеет, а певичкой хочет быть небось и ноты не знает", ""Музыканты" без знания инструментов. Всё ясно", "А ведь имея слух можно просто подобрать мелодию, но для этого нужно знать хотя бы азы нотной грамоты. Но как видим наши «звезды» не владеют этим причём и слухом тоже", "Блин, где чувство ритма хотя бы. Артисты емае", "Знаменитые музыканты а не могут играть даже на пианино", "Наш шоу-биз - ни слуха, ни ритма, и играть не умеют ни на одном муз инструменте", "Бездари", - высказались пользователи.