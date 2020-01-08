ВИДЕО ⟩ «Бездари без слуха и чувства ритма»: Вера Брежнева и Тимати опозорились на сцене Comedy Club

Популярная певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, а также известный рэпер Тимати стали гостями новогоднего выпуска Comedy Club, пишет Topnews.
В рамках объявленного ведущим Павлом Волей конкурса артисты представляли одну команду, членам которой предстояло угадывать популярные мелодии различных исполнителей, используя при этом музыкальные инструменты - синтезатор, трубу и губную гармошку.
Во время проведения конкурса поклонники популярных исполнителей, зарабатывающих музыкой бешеные гонорары, с изумлением узнали, что ни Вера Брежнева, ни Тимати не умеют играть ни на одном из представленных музыкальных инструментах.
Игра «Виртуоз-виртуозина». Тимати, Вера Брежнева. . 👥@pavelvolyaofficial @ververa @timatiofficial . 💽 Источник: @comedyclubru . #comedy #comedyclub #камеди #камедиклаб #новыйкамеди #новыйcomedy #тнт #ржака #юмор #смех #смешно #новыйгод #вечеринка #тимати #виртуоз #воля #верабрежнева
Несмотря на это, команда отгадала все композиции, что многие комментаторы в Сети посчитали за подставу, а неумение музыкантов элементарно играть на фортепиано и вовсе назвали позором.
"Артисты музыканты которые не умеют играть на музыкальных инструментах", "Вот и всё что можно сказать про современных наших эстрадных "звёзд" ни слуха ни музыкального образования", "Бездарная Галушка, нихрена не умеет, а певичкой хочет быть небось и ноты не знает", ""Музыканты" без знания инструментов. Всё ясно", "А ведь имея слух можно просто подобрать мелодию, но для этого нужно знать хотя бы азы нотной грамоты. Но как видим наши «звезды» не владеют этим причём и слухом тоже", "Блин, где чувство ритма хотя бы. Артисты емае", "Знаменитые музыканты а не могут играть даже на пианино", "Наш шоу-биз - ни слуха, ни ритма, и играть не умеют ни на одном муз инструменте", "Бездари", - высказались пользователи.