Ольга Бузова запланировала мировое турне

После успешного гастрольного тура с шоу «Принимай меня» по 100 городам России, а также Германии, Латвии, Литвы, Казахстана, Армении и Азербайджана певица уверена, что найдет своих слушателей во многих странах.

Как писал news.ru, прошедший 2019 год еще больше доказал, что технологии постепенно меняют привычки человека, считает российская певица Ольга Бузова. Телеведущая задумалась, какие новшества принесут 2020-е. Артистка вспомнила, как много лет назад слушала кассеты, затем диски, ловила такси рукой, а готовила обычно дома. Сейчас все чаще граждане заказывают еду, песни скачивают в Сети, наличные деньги постепенно уходят из моды, а товары покупаются в один клик.