ВИДЕО ⟩ Младшая дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Кинозвезда отправилась вместе с детьми на отдых, чтобы набраться сил перед новым трудовым сезоном. На райском острове Бали Климова вновь продемонстрировала шикарную фигуру, мимо которой не смогли пройти подписчики, пишет Стархит.
Звезда наслаждается природой и экзотикой в компании четверых детей. Семейство отлично проводит время: загорают у бассейна, посещают экскурсии и купаются в открытом море. Климова периодически делится с подписчиками забавными наблюдениями и смешными сторис.
Так, на одном из них ее младшая дочь Белла, рожденная в браке с актером Гелой Месхи, примеряет большие солнечные очки, а затем решает обменяться ими с Екатериной. Взамен девочка просит телефон и начинает снимать звездную маму на видео.
Творческий эксперимент дочери актриса сразу же опубликовала в личном блоге. Поклонники в очередной раз отметили шикарную фигуру Климовой и ее моложавую внешность: 41-летняя звезда даже без макияжа даст фору любой молодой девушке.
Мама, у тебя есть очки от солнца? У меня есть! Почему ты не взяла свои?
— спрашивает Белла.
Подписчики умилились отношениям матери и дочери: «Вы обе такие красивые и яркие», «Сразу видно, что будете лучшими подругами», «Какая милашка растет, а вы — красавица».