ВИДЕО ⟩ Младшая дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Звезда наслаждается природой и экзотикой в компании четверых детей. Семейство отлично проводит время: загорают у бассейна, посещают экскурсии и купаются в открытом море. Климова периодически делится с подписчиками забавными наблюдениями и смешными сторис.

Так, на одном из них ее младшая дочь Белла, рожденная в браке с актером Гелой Месхи, примеряет большие солнечные очки, а затем решает обменяться ими с Екатериной. Взамен девочка просит телефон и начинает снимать звездную маму на видео.

Творческий эксперимент дочери актриса сразу же опубликовала в личном блоге. Поклонники в очередной раз отметили шикарную фигуру Климовой и ее моложавую внешность: 41-летняя звезда даже без макияжа даст фору любой молодой девушке.

Мама, у тебя есть очки от солнца? У меня есть! Почему ты не взяла свои?

— спрашивает Белла.