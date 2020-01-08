Ср, 8.01.2020
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ВИДЕО ⟩ Младшая дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Актриса Екатерина Климова с детьми.

ФОТО: Instagram

Кинозвезда отправилась вместе с детьми на отдых, чтобы набраться сил перед новым трудовым сезоном. На райском острове Бали Климова вновь продемонстрировала шикарную фигуру, мимо которой не смогли пройти подписчики, пишет Стархит.

Звезда наслаждается природой и экзотикой в компании четверых детей. Семейство отлично проводит время: загорают у бассейна, посещают экскурсии и купаются в открытом море. Климова периодически делится с подписчиками забавными наблюдениями и смешными сторис.

Так, на одном из них ее младшая дочь Белла, рожденная в браке с актером Гелой Месхи, примеряет большие солнечные очки, а затем решает обменяться ими с Екатериной. Взамен девочка просит телефон и начинает снимать звездную маму на видео. 

Творческий эксперимент дочери актриса сразу же опубликовала в личном блоге. Поклонники в очередной раз отметили шикарную фигуру Климовой и ее моложавую внешность: 41-летняя звезда даже без макияжа даст фору любой молодой девушке.

Мама, у тебя есть очки от солнца? У меня есть! Почему ты не взяла свои?

— спрашивает Белла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики умилились отношениям матери и дочери: «Вы обе такие красивые и яркие», «Сразу видно, что будете лучшими подругами», «Какая милашка растет, а вы — красавица».

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