Дочь певицы Славы отпраздновала 21-ый день рождения

День рождения наследницы справляли в ресторане Григория Лепса "Лесной" довольно узким кругом. На опубликованном в Instagram-аккаунте артистки снимке запечатлены виновница торжества, которую обнимают маленькие дети – вторая наследница певицы и ее племянник, непосредственно сама Слава и две ее близкие подруги.

Все счастливо улыбаются. И стоит признать, что Саша выглядит настолько взросло, что скорее походит на еще одну мамину подружку, чем на ее дочь.

С днем рождения, моя Сашунечка! 21год! Так круто погуляли в "Лесном", только отошла, поэтому выкладываю с запозданием!

– призналась исполнительница.

Теплое фото очень понравилось фолловерам. Многие тоже оставили свои поздравления в комментариях под постом. Кроме того, поклонники подчеркнули невероятное сходство матери и дочери. "Ваша дочка прямо копия вас", "Красавица, вся в маму", "Как сестры", – восторгались пользователи Сети.

Какие все красивые! Глаз не оторвать!