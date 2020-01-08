Ср, 8.01.2020
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Дочь певицы Славы отпраздновала 21-ый день рождения

Певица Слава с дочерью

ФОТО: Instagram

Глядя на молодую и привлекательную певицу Славу, не скажешь, что у нее уже взрослая дочь. Накануне Саша отметила свое 21-летие, пишут Дни.ру.

День рождения наследницы справляли в ресторане Григория Лепса "Лесной" довольно узким кругом. На опубликованном в Instagram-аккаунте артистки снимке запечатлены виновница торжества, которую обнимают маленькие дети – вторая наследница певицы и ее племянник, непосредственно сама Слава и две ее близкие подруги.

Все счастливо улыбаются. И стоит признать, что Саша выглядит настолько взросло, что скорее походит на еще одну мамину подружку, чем на ее дочь.

С днем рождения, моя Сашунечка! 21год! Так круто погуляли в "Лесном", только отошла, поэтому выкладываю с запозданием!

– призналась исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Теплое фото очень понравилось фолловерам. Многие тоже оставили свои поздравления в комментариях под постом. Кроме того, поклонники  подчеркнули невероятное сходство матери и дочери. "Ваша дочка прямо копия вас", "Красавица, вся в маму", "Как сестры", – восторгались пользователи Сети.

Какие все красивые! Глаз не оторвать!

– призналась фанатка.

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