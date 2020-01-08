Как же так? ⟩ Поклонники переживают из-за внешнего вида Успенской

Любовь Успенская - пример того, как может выглядеть пенсионерка в 65 лет. Королева шансона носит дерзкое мини, хвастается умопомрачительным декольте и демонстрирует фигуру, как у школьницы. Артистка в последнее время словно обрела вторую молодость - от постройневшей и похорошевшей звезды невозможно отвести глаз. Однако недавнее видео, сделанное в домашней обстановке, по-настоящему шокировало поклонников исполнительницы хита «Кабриолет», пишет msn.com.

Вся жизнь Любови Успенской связана с музыкой. Бесконечные гастроли и концерты отнимают у королевы шансона много сил. Однако, несмотря на занятость, певица успевает давать уроки талантливым детям. Но одном из последних видео Любовь Залмановна музицирует на рояле, в то время как ее юная ученица пытается взять самые высокие ноты.

Однако внимание пользователей соцсетей привлек не сам урок музыки, а внешний вид Успенской. Многие отметили, что знаменитость совсем не узнать без макияжа. А кто-то предположил, что Любовь переборщила с пластикой.

Сама вокалистка никак не отреагировала на тревоги и волнения фанатов. В последнее время певицу часто обвиняют в чрезмерной ретуши своих фотографий, а также в увлечении пластическими операциями. Поклонники Успенской не раз писали в блоге звезды - мол, исполнительница в попытке скрыть недостатки постоянно использует специальные программы.

В какой-то момент звезде надоели эти сплетни и она обратилась к подписчикам. «Не понимаю, откуда столько злости и зависти? Люди везде видят какой-то обман и фотошоп, которым я якобы себя приукрашиваю», - заявила королева шансона. Она посоветовала всем полюбить себя и обрести возможность оставаться молодыми и красивыми на всю жизнь. «Не живите в прошлом веке и будьте добрее, ведь зависть никого не украшает», - написала звезда тем, кто не верит в ее натуральную красоту.