ЧИТАТЕЛЬ НЕГОДУЕТ ⟩ Что это за обман? Вечерний поезд до Нарвы стоит как экспресс, а едет как обычный

Действительно, вчера и сегодня вечерний скоростной поезд идет из Таллинна в Нарву со всеми теми же остановками, что и экспресс, во все пункты назначения, включая Йыхви, он прибывает без опоздания, но уже где-то под Нарвой состав делает остановку и на железнодорожный вокзал восточного города прибывает в 22:08, на 23 минуты позже, чем экспресс. Следовательно, для жителей Нарвы этот поезд идет как обычный, но стоимость билета в предварительной продаже 11 евро и 48 центов - это цена экспресса, ведь обычный поезд стоит 9 евро и 95 центов. Давайте разбираться, почему в этом году так происходит именно 7 и 8 января. 9 января уже всё будет по-прежнему и поезд будет прибывать в Нарву в 21:45.

ФОТО: Скриншот с сайта elron.ee

Как оказалось, график прибытия поездов Elron в Нарву зависит от расписания московского поезда, а в эти последнии дни каникул у россиян по вечерам из Таллинна с интервалом примерно полтора часа выходят сразу два российских поезда и второй не успевает покинуть нарвский железнодорожный вокзал к моменту прибытия так называемой нашей «морковки». Elron вынужден ждать, пока освободится нарвский вокзал и ему можно будет приехать.

Отвечает специалист по маркетингу и массовым коммуникациям Elron Марийс Адамберг:

«​Добрый день!

Благодарим за ваше письмо!

В связи с временным изменением расписания московского поезда, до 8 января включительно скоростной поезд из Таллинна прибывает на конечную станцию в Нарве позднее обычного. Мы должны дождаться того момента, когда московский поезд отправится с нарвского вокзала в сторону России. Но состав по-прежнему делает остановки в тех же местах, на все другие станции поезд прибывает без опоздания, как и раньше».

ФОТО: Скриншот с сайта elron.ee