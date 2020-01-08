ВИДЕОПОДТВЕРЖДЕНИЕ ⟩ Блогер из Финляндии обвиняет участника Eesti Laul в плагиате

В самом начале видео блогер подчеркивает, что слово "плагиат" является слишком серьезным обвинением и его нужно использовать очень аккуратно. Он добавил, что если сходство между песнями ограничивается структурой и общей атмосферой, то в этом нет ничего страшного, пишет Elu24.