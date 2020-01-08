ВИДЕОПОДТВЕРЖДЕНИЕ ⟩ Блогер из Финляндии обвиняет участника Eesti Laul в плагиате

Youtube-блогер ShroomWalrus из Финляндии утверждает, что песня полуфиналиста конкурса Eesti Laul 2020 Яагупа Туйска - плагиат. Чтобы подтвердить свои догадки, блогер привел несколько примеров того, что написанная Туйском песня очень схожа с песней популярной американской певицы Билли Айлиш.
Я сделал это видео, чтобы показать, насколько сильно похожи эти две песни,
- начал финский блогер.
Он решил сравнить песню-участницу конкурса Eesti Laul - Beautiful lie, которую исполняет уже полуфиналист Яагуп Туйск, и песню Билли Айлиш when the party's over.
В самом начале видео блогер подчеркивает, что слово "плагиат" является слишком серьезным обвинением и его нужно использовать очень аккуратно. Он добавил, что если сходство между песнями ограничивается структурой и общей атмосферой, то в этом нет ничего страшного, пишет Elu24.
Но многие заметили, что отрывки песни Яагупа являются больше, чем плодом вдохновения,
- считает финн и предполагает, что сходство этих песен не случайно.
Он привел шесть примеров, которые показывают, насколько схожи эти песни - именно поэтому блогер обвиняет эстонского певца в плагиате.
Смотри видео и сравни!