Такого вы еще не видели ⟩ Светлана Ходченкова в стрингах на пилоне вверх ногами

Звездная блондинка обожает Pole dance — танец на пилоне, в который включены и фитнес-нагрузка силовых трюков, а также элементы на растяжку. Светлана удивила поклонников впечатляющим снимком.

Актриса в черном топе, стрингах и сапогах сфотографировалась на пилоне. При этом она выполнила сложный трюк — держалась за шест вниз головой. «Продолжаем отмечать», — иронично подписала фото Ходченкова.

Светлана Ходченкова на пилоне instagram.com/svetlana_khodchenkova

Кадр вызвал бурные эмоции коллег артистки. «Огонь!» — заявила Юлия Пересильд. «Круто!» — отметила Виктория Исхакова. «Ого!!!» — поразился Сергей Безруков. «Почему нет смайлика с отвалившейся челюстью???» — самокритично поинтересовалась Елизавета Боярская. «Простите, а куда купюры засовывать?» — спросил режиссер Александр Молочников. «Можно на карту», — ответила ему Светлана.

Ее фанаты также высказали свой восторг.

Актриса увлеклась Pole dance шесть лет назад. Тогда она показала свое мастерство в лирической комедии «Любит — не любит».