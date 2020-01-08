Конфликт разгорается ⟩ Меган Маркл и принц Гарри дважды проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон

Известно, что перед мероприятием Кейт Миддлтон и ее муж отправились в Сандрингемскую церковь, где приняли участие в воскресной службе. А после посещения храма чета встретилась с гостями в загородной резиденции Анмер-Холл, где и состоялось празднование, рассказывает «Стархит».

Приглашенные сразу заметили отсутствие принца Гарри и Меган Маркл и посчитали это странным, ведь герцог и герцогиня Сассекские пропускают день рождения Миддлтон уже второй год подряд.

Позже выяснилось, что они до сих пор находится в Канаде, куда вместе с малышом Арчи отправились еще до новогодних праздников. Вдали от дома влюбленные решили провести Рождество и последующие каникулы. На светлый праздник к молодым родителям присоединилась мама Меган — Дория, которая прилетела из Лос-Анджелеса.

«Решение остаться на праздники в Канаде говорит о том, насколько важна эта страна для Содружества и самих герцога и герцогини. По соображениям безопасности мы не будем разглашать никаких других сведений», — сообщала ранее пресс-служба Букингемского дворца.

Почитатели королевской семьи до последнего надеялись, что муж и жена успеют вернуться к мероприятию в честь дня рождения родственницы. Обсуждая отсутствие Гарри и его супруги, поклонники разошлись во мнениях. Одни уповают на то, что причиной стало нежелание Маркл явиться на праздник из-за недомолвок с остальными членами монаршей семьи, другие же уверены, что сама Кейт не захотела приглашать пару на вечеринку.