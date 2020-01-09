Перемены неизбежны ⟩ Как лунное затмение 10-11 января повлияет на знаки Зодиака

Начнется затмение примерно в 22 часа по нашему времени. Финальная фаза затмения завершится уже после полуночи, поэтому астрологи считают, что опасность может поджидать нас не один, а целых два дня. Пройдет затмение в знаке Рака, а это говорит о том, что оно сильнее затронет такие сферы, как семью, дом, домашние дела. Лучшие обереги для дома от семейных неурядиц в такие дни будут как нельзя кстати.

Финансовая сфера 10-11 января

Несмотря на то что эту сферу затмение затронет лишь частично, все равно многих из нас могут поджидать проблемы. В первую очередь это касается Дев, производительность которых может резко снизиться из-за мелких неприятностей и нестыковок. Эти люди очень не любят, когда что-то идет не по плану, а 10 и 11 числа это будет происходить с завидной регулярностью.

Львы со своей хваленой интуицией тоже потеряют массу возможностей, потому что их шестое чувство даст сбой. Принимать важные решения и тратить деньги в эти два дня представителям данного знака Зодиака лучше, опираясь на личный опыт и на советы самых близких людей. Львов ждут неприятные изменения на этом жизненном фронте, но лучше не торопиться с принятием решений.

Козерогам и Рыбам очень тяжело работать в условиях деструктивной энергетики Луны в Раке. Козерогам будет достаточно трудно сосредоточиться на важных делах. У Рыб серьезно упадет продуктивность из-за снижения творческого потенциала. Два дня затмения пройдут для людей этих знаков в обстановке, далекой от благоприятной. Их могут настичь финансовые потери или срывы планов.

Любовная сфера в период затмения 10-11 января

Скорпионы и Раки — самые семейные и самые сильно зависящие от этой сферы люди. Весь этот день им необходимо сторониться конфликтов и пытаться находить компромиссы при общении с близкими, коллегами, друзьями и второй половинкой. Заговоры от ссор и скандалов будут очень полезными в подобный период. Астрологи настоятельно советуют забыть о своих личных нуждах, сфокусировавшись на запросах окружающих. Эгоизм — самый страшный враг для Раков и Скорпионов, который может привести к негативным изменениям, одиночеству, разрыву отношений.

В дни таких затмений Близнецам и Стрельцам стоит быть в уединении. Напряженная атмосфера будет мешать в общении с окружающими, поэтому лучше просто исключить новые знакомства. Более того, затмение способно сделать так, что новые непроверенные временем связи обернутся большими проблемами и неприятностями. Есть риск встретить негативно настроенного человека, который вместо помощи серьезно помешает осуществлению планов.

Настроение и здоровье в январское затмение

Перепады настроения и эмоциональные проблемы ожидают Овнов, Тельцов, Весов и Водолеев. Овны и Тельцы — вспыльчивые люди, которых достаточно легко вывести из себя. Весы же могут быть очень ранимыми, а Водолеи ощутят беспричинное беспокойство. Стоит оперировать фактами, чтобы не допустить ухудшения настроения и изменения эмоционального фона в целом.