Невероятное тело ⟩ Светлана Лобода в черном микро-бикини позагорала у океана

37-летняя Светлана Лобода после плодотворной работы устроила себе отпуск в новогодние праздники. «Суперзвезда» отправилась с детьми к океану.
Вместе с певицей, ее восьмилетней дочерью Евой и годовалой Тильдой отдыхает и модельер Бичолла, давний друг певицы. Светлана похвасталась фигурой в бикини.
Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial
Артистка примерила крошечный купальник черного цвета, который подчеркнул ее точеную фигуру. Лобода много работает над своим телом и результат невозможно не заметить.
«Волшебным образом начала Новый год», — написала певица в Instagram, сообщает Cosmo.