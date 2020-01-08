Невероятное тело ⟩ Светлана Лобода в черном микро-бикини позагорала у океана

Вместе с певицей, ее восьмилетней дочерью Евой и годовалой Тильдой отдыхает и модельер Бичолла, давний друг певицы. Светлана похвасталась фигурой в бикини.

Артистка примерила крошечный купальник черного цвета, который подчеркнул ее точеную фигуру. Лобода много работает над своим телом и результат невозможно не заметить.