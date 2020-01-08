Ср, 8.01.2020
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Невероятное тело ⟩ Светлана Лобода в черном микро-бикини позагорала у океана

Светлана Лобода

ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

37-летняя Светлана Лобода после плодотворной работы устроила себе отпуск в новогодние праздники. «Суперзвезда» отправилась с детьми к океану.

Вместе с певицей, ее восьмилетней дочерью Евой и годовалой Тильдой отдыхает и модельер Бичолла, давний друг певицы. Светлана похвасталась фигурой в бикини.

Светлана Лобода
Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial

Артистка примерила крошечный купальник черного цвета, который подчеркнул ее точеную фигуру. Лобода много работает над своим телом и результат невозможно не заметить.

«Волшебным образом начала Новый год», — написала певица в Instagram, сообщает Cosmo.

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