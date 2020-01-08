Видео ⟩ Плавки долой: Филипп Киркоров разделся на Мальдивах

Перед новогодними праздниками Филипп Киркоров признался, что в течение года работает так много, что может себе позволить на Новый год отказаться от корпоративных мероприятий и побыть с семьей. Так и получилось, первые дни 2020-го артист встретил дома в кругу родных и близких, рядом с любимыми детьми, а затем отправился набираться сил на солнечные Мальдивы, пишет «Стархит».

Поп-король российской эстрады с удовольствием делится с подписчиками снимками и сторис с отдыха: как ест морские вкусности и плавает в теплой воде. С купанием накануне произошел небольшой конфуз: отправившись на шикарной яхте в море, Филипп решил окунуться и взял с собой специальное модное устройство, которое работает благодаря мотору и увеличивает скорость перемещения в открытой воде.

Этого и не учел певец, который не слишком туго завязал шнурок на плавках, и во время движения они частично слетели с него, оголив ягодицы. Филипп с юмором отнесся к этой ситуации и решил поделиться эмоциями с подписчиками, опубликовав видео.

«Вот это смешно, а бомбочкой прыгать не пробовали», «Я сразу вспомнил свое детство, как потерял плавки в море — стыдно было», «Хорошо, что все закончилось хорошо», — шутили поклонники.