Астролог Глоба назвали три знака Зодиака, у кого жизнь повернется в январе на 180°

Известный российский астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, вектор жизни которых изменится в январе 2020 года. Эксперт рассказала о том, как поймать удачу за хвост и не попасть на черную полосу в жизни, сообщает Topnews.
Стрельцам в январе астролог рекомендует раскрывать весь потенциал и пользоваться принципом невмешательства в окружающий мир, который, в свою очередь, предоставит новые возможности и неожиданные идеи. Отмечается, что романтика и страсть окружат Стрельцов со всех сторон (расставания, ссоры, примирения, развод и свадьба). Появятся деньги, но нужно вкладывать их в развитие. Все это принесет чувство востребованности и уверенности в завтрашнем дне.
Для Козерога январь станет трамплином для удачного старта, а работа над ошибками ушедшего года поможет не допустить повторения неприятных ситуаций. Роман одиноких представителей этого знака Зодиака с несвободным человеком сулит лишь неприятности. В финансовой сфере наступает белая полоса, но помните, что лишние траты по мелочам приведут лишь к денежным потерям. Смелость и проявление талант помогут Козерогам начать собственное дело или сменить место работы.