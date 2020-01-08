Ср, 8.01.2020
Хит-парад знаков Зодиака, которым повезет в деньгах в 2020 году. Денег нет, но вы держитесь! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Астролог Глоба назвали три знака Зодиака, у кого жизнь повернется в январе на 180°

Счастливая жизнь. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Известный российский астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, вектор жизни которых изменится в январе 2020 года. Эксперт рассказала о том, как поймать удачу за хвост и не попасть на черную полосу в жизни, сообщает Topnews. 

Стрельцам в январе астролог рекомендует раскрывать весь потенциал и пользоваться принципом невмешательства в окружающий мир, который, в свою очередь, предоставит новые возможности и неожиданные идеи. Отмечается, что романтика и страсть окружат Стрельцов со всех сторон (расставания, ссоры, примирения, развод и свадьба). Появятся деньги, но нужно вкладывать их в развитие. Все это принесет чувство востребованности и уверенности в завтрашнем дне.

Для Козерога январь станет трамплином для удачного старта, а работа над ошибками ушедшего года поможет не допустить повторения неприятных ситуаций. Роман одиноких представителей этого знака Зодиака с несвободным человеком сулит лишь неприятности. В финансовой сфере наступает белая полоса, но помните, что лишние траты по мелочам приведут лишь к денежным потерям. Смелость и проявление талант помогут Козерогам начать собственное дело или сменить место работы.   

Водолеев январь зарядит на новые подвиги и хорошо подойдет для самосовершенствования. Одиноких Водолеев ждут новые знакомства, однако значимые перемены в личной жизни ожидаются лишь в конце года. Семейные представители воздушной стихии рискуют потерять доверие близкого человека и даже заставить его уйти из семьи. Также в начале года у Водолеев появятся новые источники прибыли, в то время как в карьере будет затишье, но стабильность.
НАВЕРХ