Астролог Глоба назвали три знака Зодиака, у кого жизнь повернется в январе на 180°

Водолеев январь зарядит на новые подвиги и хорошо подойдет для самосовершенствования. Одиноких Водолеев ждут новые знакомства, однако значимые перемены в личной жизни ожидаются лишь в конце года. Семейные представители воздушной стихии рискуют потерять доверие близкого человека и даже заставить его уйти из семьи. Также в начале года у Водолеев появятся новые источники прибыли, в то время как в карьере будет затишье, но стабильность.