Ср, 8.01.2020
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Что вы думаете? ⟩ Валерия стала посмешищем из-за нелепого наряда

Валерия

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

Популярная певица Валерия, всегда отличавшаяся безупречным вкусом и стилем, неожиданно вызвала волну критики в Сети по поводу своего костюма, в котором певица предстала на публике за час до концерта в Воронеже. 

На опубликованном в Instagram фото певица позирует в довольно экстравагантном, хотя и стильном наряде. На Валерии черный кожаный костюм с кюлотами и длинным жакетом, рассказывает Topnews.

Однако модный образ многие поклонники певицы не оценили. «Одеяние — ни к селу, ни к городу; разве что для клоуна. Простите за прямолинейность», — высказалась одна из подписчиц.

Певица в долгу не осталась. «Ваше «авторитетное» мнение мне очень ценно. Тоже простите за прямоту», — парировала Валерия в ответном комментарии.

Пикировка с фолловером привела к тому, что фанаты начали советовать артистке поменять стилиста, утверждая, что наряд действительно очень нелепый. На это Валерия ответила, что не предлагает своим поклонникам носить то же, что и она.

Впрочем, часть подписчиков посоветовала звезде не обращать внимания на злопыхателей.

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