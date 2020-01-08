Что вы думаете? ⟩ Валерия стала посмешищем из-за нелепого наряда

Популярная певица Валерия, всегда отличавшаяся безупречным вкусом и стилем, неожиданно вызвала волну критики в Сети по поводу своего костюма, в котором певица предстала на публике за час до концерта в Воронеже.
На опубликованном в Instagram фото певица позирует в довольно экстравагантном, хотя и стильном наряде. На Валерии черный кожаный костюм с кюлотами и длинным жакетом, рассказывает Topnews.
Певица в долгу не осталась. «Ваше «авторитетное» мнение мне очень ценно. Тоже простите за прямоту», — парировала Валерия в ответном комментарии.
Пикировка с фолловером привела к тому, что фанаты начали советовать артистке поменять стилиста, утверждая, что наряд действительно очень нелепый. На это Валерия ответила, что не предлагает своим поклонникам носить то же, что и она.
Впрочем, часть подписчиков посоветовала звезде не обращать внимания на злопыхателей.