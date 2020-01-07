ФОТО ⟩ Полуфиналистка «Eesti Laul 2020» выходит замуж!

Полуфиналистка «Eesti Laul 2020» Янет Вавилов сообщила в социальной сети, что обручилась со своим партнером Тармо в Таиланде.
Янет обручилась в первый день нового года в Пхукете, Таиланд. Певица порадовалась в Instagram, что ее отношения с партнером в последнее время налаживаются.
Я не знаю, что эта помолвка сделала с тобой, но твоя поддержка, любовь, присутствие и понимание умножились в пять раз!,
— написала Янет.
Певица познакомилась со своим женихом летом 2017 года.
Янет, ты самая особенная женщина, которую я когда-либо встречал! Ты смогли значительно повысить мою уверенность в себе в каждой области моей жизни!
— написал жених Янет в Instagram.
Янет участвует в «Eesti Laul» со своей песней «Hingelind». Послушайте конкурсную песню: