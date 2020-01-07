Вт, 7.01.2020
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ФОТО ⟩ Полуфиналистка «Eesti Laul 2020» выходит замуж!

Janet Vavilov Eesti Laul 2020 pressikonverentsil.

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Полуфиналистка «Eesti Laul 2020» Янет Вавилов сообщила в социальной сети, что обручилась со своим партнером Тармо в Таиланде.

Янет обручилась в первый день нового года в Пхукете, Таиланд. Певица порадовалась в Instagram, что ее отношения с партнером в последнее время налаживаются.

Я не знаю, что эта помолвка сделала с тобой, но твоя поддержка, любовь, присутствие и понимание умножились в пять раз!, 

— написала Янет.

Певица познакомилась со своим женихом летом 2017 года.

Янет, ты самая особенная женщина, которую я когда-либо встречал! Ты смогли значительно повысить мою уверенность в себе в каждой области моей жизни!

— написал жених Янет в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Tarmo Rattassep (@tarmo_rattassep) on

Янет участвует в «Eesti Laul» со своей песней «Hingelind». Послушайте конкурсную песню:

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