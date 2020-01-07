Рэпер Gameboy Tetris жалуется: в Хельсинки нас слушают больше, чем в Пярну

- О тебе практически ничего не известно. Начнем с географии?

-Я родился в городе Хаапсалу. Для русского населения Эстонии это нетипично. Я прожил там до 12 лет и вырос уже здесь, в Таллине, в районе Ласнамяэ. В 12 лет переехал, потому что у меня есть еще два старших брата, их нужно было куда-то определять учиться.

- Какие перспективы у эстонской музыки? Как она может развиваться?

- Конечно, она не выйдет за рамки. Если делать музыку на эстонском языке, она здесь и останется. Кому это еще нужно? Другое дело, что уровень растет. Сейчас мы делаем проект с Universal Music Finland. То есть это уже Финляндия, нас будут продвигать. Еще, допустим, может быть несколько лет назад, таких возможностей не было.

- Феномен популярности таких людей, как Nublu и Томми Кэш, чем бы ты мог объяснить, с точки зрения коллеги по цеху?

- Это абсолютно два разных артиста, настоящие противоположности. Томми Кэш - сто процентов визуальный артист. У него работает картинка, как он выглядит. Он очень эпатажный. Если ты посмотришь, он никогда, наверное, не снимал видео просто ради картинки у песни.

Он никогда этого не делал, это ему неинтересно. Хотя в какой-то момент это делали очень многие - главное, чтобы визуализация была, и все. А этот чувак заморачивается очень сильно. Я давно в этом деле. Я видел как начинали все.

Сначала его никто не воспринимал всерьёз внутри жанра. Когда он появился? Может, лет пять назад. Зато теперь натаскался. А когда он только появился - так тогда волна такая пошла. Тогда были группы, он с одной волны. Die Antwoord, например, Little Big. Томми Кэш появился буквально через два года после них. Сейчас уже сложно найти того, кто о нем бы не слышал и мне нравится то, что он делает.