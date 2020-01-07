Лолита случайно рассекретила нового любовника

После развода с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым певица Лолита, судя по всему, нашла свое счастье. Подтверждение романа одной из самых эксцентричных певиц России получило зримое подтверждение, пишут Дни.ру.
Лолита на несколько дней из промозглой Москвы прилетала в Дубай – там у нее концерт. Но в Эмиратах она явно не одна. К такому выводу пришли подписчики страницы певицы в Instagram.
Лолита похвасталась, в каких шикарных апартаментах нового 5-звездочного отеля "Кемпински" ее поселили организаторы – дорогая мебель, биде, гостевой туалет, фрукты. Но по видео, которое разместила артистка, можно понять, что в номере она не одна – иначе откуда бы там взяться мужским рубашкам и косметичке? Кроме того, на лежаках, которые стоят на террасе, лежат два смятые полотенца. И этот факт особенно показателен. Явно же Лола не одна нежилась под солнцем Эмиратов!
Поклонники забросали Милявскую вопросами – с кем она проводит знойные дни и ночи в жарком городе? А заодно и порадовались, что она не одинока.
Сама певица пока хранит молчание. Она хочет отношений и чувств для себя, а не для камер и чужих языков. И мужские вещи, очевидно, попали в кадр случайно – звезда по неосторожности рассекретила мужчину рядом. В окружении артистки при этом говорят, что мужчина, который сейчас с ней рядом, – крупный бизнесмен. Но он далек от публичности, не любит шумихи и не хочет появления в прессе, поэтому певица его не показывает.
Напомним, в прошлом году артистка рассталась с пятым супругом, который, по ее словам, оказался банальным альфонсом. Теперь Лолита Милявская, судя по всему, окончательно закрыла ту не самую приятную страницу жизни и открывает новую главу.