Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца Уильяма встретились после ссоры

37-летняя герцогиня Кембриджская впервые за долгое время встретилась после конфликта с бывшей подругой 35-летней Роуз Ханбери. Это случилось в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингемена одном из запланированных королевской семьей мероприятии. По информации английских таблоидов, их отношения испортились из-за любовной связи между принцем Уильямом и маркизой Холмондлейской. Это произошло во время третьей беременности Кейт Миддлтон. Пресса обратила внимание, что внук Елизаветы II стал регулярно приходить к подруге жены. Говорят, папарацци застукали Роуз, когда та флиртовала с мужем Кейт.

Роуз Ханбери (слева), июнь 2019 года. ФОТО: POOL / REUTERS

И вот спустя длительный период конфликта соперницы вновь столкнулись. Миддлтон чувствовала себя комфортно и держалась уверенно. Взяв под руку принца Уильяма, она прошла мимо бывшей подруги без оглядки, как и ее супруг. В свою очередь Ханбери, по словам очевидцев, выглядела зажатой и скованной. Маркизу выдавало напряжение после приезда герцогов, она постоянно оглядывалась по сторонам.

Отметим, что после ссоры подруг принц Уильям приложил немало усилий, чтобы примирить враждующие стороны. Однако Герцогиня Кембриджская отказалась возобновлять общение с приятельницей.

Кейт ясно дала понять, что хочет разорвать все контакты с Роуз Ханбери и ее супругом Дэвидом Роксэведжем и желает, чтобы принц Уильям исключил их из круга близких людей, несмотря на их высокий социальный статус,

— ранее заявлял инсайдер.