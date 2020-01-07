Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца Уильяма встретились после ссоры

Герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям впервые за долгое время вышли в свет. Пара посетила церковь в Сандрингеме. Там их ждала неожиданная встреча с предполагаемой любовницей герцога Кембриджского и некогда лучшей подругой Миддлтон, пишет Стархит.
37-летняя герцогиня Кембриджская впервые за долгое время встретилась после конфликта с бывшей подругой 35-летней Роуз Ханбери. Это случилось в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингемена одном из запланированных королевской семьей мероприятии. По информации английских таблоидов, их отношения испортились из-за любовной связи между принцем Уильямом и маркизой Холмондлейской. Это произошло во время третьей беременности Кейт Миддлтон. Пресса обратила внимание, что внук Елизаветы II стал регулярно приходить к подруге жены. Говорят, папарацци застукали Роуз, когда та флиртовала с мужем Кейт.
И вот спустя длительный период конфликта соперницы вновь столкнулись. Миддлтон чувствовала себя комфортно и держалась уверенно. Взяв под руку принца Уильяма, она прошла мимо бывшей подруги без оглядки, как и ее супруг. В свою очередь Ханбери, по словам очевидцев, выглядела зажатой и скованной. Маркизу выдавало напряжение после приезда герцогов, она постоянно оглядывалась по сторонам.
Отметим, что после ссоры подруг принц Уильям приложил немало усилий, чтобы примирить враждующие стороны. Однако Герцогиня Кембриджская отказалась возобновлять общение с приятельницей.
Кейт ясно дала понять, что хочет разорвать все контакты с Роуз Ханбери и ее супругом Дэвидом Роксэведжем и желает, чтобы принц Уильям исключил их из круга близких людей, несмотря на их высокий социальный статус,
— ранее заявлял инсайдер.
Дружба между Кейт Миддлтон и Роуз Ханбери завязалась в 2016 году, когда принц Уильям с супругой почтили своим присутствием прием, организованный маркизой и маркизом Холмондлейскими в их особняке Хаутон-Холл. Дома королевской пары и семьи Роуз находятся в пяти километрах по соседству в Норфолке. Кроме того, дети Ханбери — близнецы Александр, граф Роксэведжский, и Оливер, лорд Холмондлейский — привыкли играть с принцем Джорджем.