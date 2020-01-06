Какая сильная песня! Этот красавчик скорее всего представит Эстонию на Евровидении-2020
Яагуп Туйск и его песня «Beautiful Lie» завоевала сердца многих фанатов блога Евровидения. Крупнейший евровизионный блог Wiwibloggs провел опрос, в результате которого победу на «Eesti Laul» пророчат именно Яагупу, пишет Sky.
Многие, однако, заподозрили в песне Яагупа неладное. Слушатели полагают, что песня «Beautiful Lie» очень похожа по звучанию и словам с хитом американской певицы Billie Eilish “when the party’s over”.
Несмотря на большое количество поклонников, заметивших сходство с песней Billie Eilish, многие полагают, что сходства недостаточно очевидные, чтобы уличить Яагупа в плагиате.
Смотрите невероятно чувственный клип Яагупа Туйска на песню «Beautiful Lie» ниже и делитесь своими впечатлениями в комментариях!