Какая сильная песня! Этот красавчик скорее всего представит Эстонию на Евровидении-2020

Многие, однако, заподозрили в песне Яагупа неладное. Слушатели полагают, что песня «Beautiful Lie» очень похожа по звучанию и словам с хитом американской певицы Billie Eilish “when the party’s over”.

Несмотря на большое количество поклонников, заметивших сходство с песней Billie Eilish, многие полагают, что сходства недостаточно очевидные, чтобы уличить Яагупа в плагиате.