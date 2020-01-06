Пн, 6.01.2020
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В рапласком магазине Koduekstra можно насладиться «божественным» обслуживанием

Кассир.

ФОТО: Shutterstock

В Facebook-сообществе «Народ Рапламаа» опубликовали веселую фотографию. Мужчина, посетивший местный магазин Koduekstra, обнаружил, что его обслуживал сам творец мира. 

«В магазине Koduekstra в Рапла вас обслужит не просто продавец, кассовый чек не врет!» - подписал снимок мужчина.

Мужчину воскресным днем в магазине обслуживал сам Аллах, или Бог в исламе. Конечно, говорят, что клиент - король, но не до такой же степени, чтобы его обслуживал сам Бог... 

Но местные жители написали, что кассиром была, скорее всего, женщина по имени Алла, а Буква «H» - первая буква ее фамилии. 

Rapla Koduekstras teenindab ostlejaid Allah.

ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

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