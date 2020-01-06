ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В рапласком магазине Koduekstra можно насладиться «божественным» обслуживанием

«В магазине Koduekstra в Рапла вас обслужит не просто продавец, кассовый чек не врет!» - подписал снимок мужчина.

Мужчину воскресным днем в магазине обслуживал сам Аллах, или Бог в исламе. Конечно, говорят, что клиент - король, но не до такой же степени, чтобы его обслуживал сам Бог...