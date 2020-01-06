ВИДЕО ⟩ Министерство социальных дел Эстонии учит жителей страны уважать геев и дружить с ними

Министерство социальных дел призывает в новом году всех людей к доброжелательности, чтобы каждый мог чувствовать себя защищенным и участвовать в общественной жизни. Проходящая с 6 января по 11 февраля социальная кампания «Мы все разные, но мы все люди» рассказывает истории об издевательствах в школе, иностранной рабочей силе, этнических меньшинствах, людях с ограниченными возможностями и религиозных убеждениях.
В кампании участвуют рэпер Gameboy Tetris, певица и актриса Сандра Ашилеви, флейтистка Маарья Хаамер и дирижер Кейо Соомельт.
Ознакомьтесь с историями и участвуйте в обсуждениях в соцсетях по хэштегу: #samapaljuinimene.
Сегодня мы рассмотрим историю Яагупа, в котором одноклассник напал на парня за то, что тот любит мужчин. Но девушка сказала, что так неправильно. В итоге всё закончилось хорошо.
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