СМОТРИ ⟩ Пошел вон отсюда! Пьяного эстонского певца выгоняют из всех клубов за границей: народу все равно, что он звезда

«Это такая глупость, принимать кукую-либо позицию по вопросу недавно появившегося в Сети видео Стефана», - сказал музыкант.

В соцсетях до сих пор активно распространяется ролик, где видно, что Стефан подходит на улице к незнакомым девушкам и рассказывает, что он в Эстонии известный певец. Женщины прогнали певца. На самом деле, этому видео уже несколько лет, снято оно было в 2017 году.

В самом видео Стефан говорит, что его выкинули из всех клубов.

Стефан: не хочу, чтобы моя мать это увидела

В интервью программе «Репортер» Стефан сказал, что видео снято, когда он был еще глупым. «Я делал более глупые вещи, а кто их не делал», - заявил 22-летний певец.

Артист сказал, что испытывает чувство стыда за это видео. Он не гордится этим и не хотел бы, чтобы его мать это увидела.

Музыкант еще вспоминает, что этому видео предшествовал праздничный вечер. «Друзья собираются, немного празднуют, выпивают, у нас тогда был с классом выпускной, поэтому мне так весело», - говорит Стефан.