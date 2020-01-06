ВИДЕО ⟩ Молодые ребята сняли видеорепортаж в таллиннском приюте: как чувствуют себя коты и кошки?

Команда молодежного проекта Level Up Show - Дмитрий Фадин и Ника Смирнова - решили порадовать братьев наших меньших и посетить в канун Рождества приют Loomade Hoiupaik (Sinirebase, 24). Ведущие проекта отлично провели время за игрой с животными, а также принесли для них подарки - корм. Заодно команда сняла там видео, где также есть интервью с работником приюта. Желаем всем хорошего продолжения праздников и чтобы каждое животное из приюта и не только нашло свой дом!