«Дичайший стресс»: Лазарев рассказал о тяжелой ноше «Евровидения»

До сих пор удивляюсь, как я это все спел на конкурсе Евровидение в состоянии дичайшего стресса и ноши ответственности перед страной. Но пожалуй, в сборном концерте "Песня Года", который я еще и вел 5 часов, петь после ведения было тоже не просто. Но справился. И с нотами и с дыханием.