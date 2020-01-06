Смотрите и смейтесь! ⟩ «Голый» номер с Харламовым и Батрутдиновым в Comedy Club шокировал народ

По сюжету муж и жена «слили» на рулетке все, что было нажито непосильным трудом. После денег в доход заведения ушли серьги супруги, а затем Харламов решает ставить на кон свою одежду. Комический эффект постановки достигается не только эмоциональной реакцией Гарика на несчастливый номер, но и за счет того, что снимая свои пиджаки и брюки артисты остаются в костюмах, имитирующих вид голого тела. В конце своей игры Харламов решает ставить на кон свои трусы.

«Трусы на 12! Трусы на 12!» - кричит он крупье, роль которого играет Андрей Скороход.

В итоге Гарик проигрывает свой последний предмет одежды, полностью разоблачается и демонстрирует публике бутафорский половой орган.

Затем в истерике на сцену врывается такой же голый «кавказец» в исполнении Демиса Карибидиса. «Ты тоже все проиграл? Представляешь, вишня, вишня и банан!» - возмущается он.

В конце концов Харламов, не поддавшийся на уговоры жены пойти домой, решается на самые крайние меры. «Я иду ва-банк!» - кричит он и отрывает от костюма половой орган, ставя его на цифру три рулетки.

Неожиданно семья выигрывает, и крупье вручает им ведро. «Ваш выигрыш - 36 писюнов!» - говорит Андрей Скороход, а «голые» счастливчики принимаются обниматься от радости.

Подписчики оценили оригинальный юмор артистов.