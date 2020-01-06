Смотрите и смейтесь! ⟩ «Голый» номер с Харламовым и Батрутдиновым в Comedy Club шокировал народ

Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов взорвали Сеть своим номером, в котором комики изображают семейную пару, крупно проигрывающую в казино, пишет Topnews.
По сюжету муж и жена «слили» на рулетке все, что было нажито непосильным трудом. После денег в доход заведения ушли серьги супруги, а затем Харламов решает ставить на кон свою одежду. Комический эффект постановки достигается не только эмоциональной реакцией Гарика на несчастливый номер, но и за счет того, что снимая свои пиджаки и брюки артисты остаются в костюмах, имитирующих вид голого тела. В конце своей игры Харламов решает ставить на кон свои трусы.
В итоге Гарик проигрывает свой последний предмет одежды, полностью разоблачается и демонстрирует публике бутафорский половой орган.
Затем в истерике на сцену врывается такой же голый «кавказец» в исполнении Демиса Карибидиса. «Ты тоже все проиграл? Представляешь, вишня, вишня и банан!» - возмущается он.
В конце концов Харламов, не поддавшийся на уговоры жены пойти домой, решается на самые крайние меры. «Я иду ва-банк!» - кричит он и отрывает от костюма половой орган, ставя его на цифру три рулетки.
Неожиданно семья выигрывает, и крупье вручает им ведро. «Ваш выигрыш - 36 писюнов!» - говорит Андрей Скороход, а «голые» счастливчики принимаются обниматься от радости.
Подписчики оценили оригинальный юмор артистов.
«Угарный номер. Харламов жгет», «Номер огонь. Харламов молодец!!!!», «36 писюнов - это как 38 попугаев», «Это Три Богатыря, на них спокойно смотреть нельзя !!!», - пишут юзеры.