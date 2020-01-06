Пн, 6.01.2020
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ВИД СНИЗУ ⟩ Обладательница самой аппетитной попы в Эстонии хвастается своим богатством

Erna Husko

ФОТО: Instagram

Эрна Хуско — бывшая фигуристка, а ныне фитнес-модель и консультант по здоровому образу жизни — около года назад уехала из Эстонии, но продолжает будоражить сердца поклонников из нашей страны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вчера, 5 декабря, в Instagram модели появилось свежее видео, на котором она поднимается по лестнице к Кафедральному собору Хельсинки...

Эрна очень гордится своими формами. Еще бы, ведь по словам девушки, ее аппетитные ягодицы — плод упорных тренировок в зале, а не рук пластического хирурга, как заявляют злопыхатели.

Смотри видео!

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