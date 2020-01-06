ВИД СНИЗУ ⟩ Обладательница самой аппетитной попы в Эстонии хвастается своим богатством

Вчера, 5 декабря, в Instagram модели появилось свежее видео, на котором она поднимается по лестнице к Кафедральному собору Хельсинки...

Эрна очень гордится своими формами. Еще бы, ведь по словам девушки, ее аппетитные ягодицы — плод упорных тренировок в зале, а не рук пластического хирурга, как заявляют злопыхатели.