ВИД СНИЗУ ⟩ Обладательница самой аппетитной попы в Эстонии хвастается своим богатством

Эрна Хуско — бывшая фигуристка, а ныне фитнес-модель и консультант по здоровому образу жизни — около года назад уехала из Эстонии, но продолжает будоражить сердца поклонников из нашей страны.
Вчера, 5 декабря, в Instagram модели появилось свежее видео, на котором она поднимается по лестнице к Кафедральному собору Хельсинки...
Эрна очень гордится своими формами. Еще бы, ведь по словам девушки, ее аппетитные ягодицы — плод упорных тренировок в зале, а не рук пластического хирурга, как заявляют злопыхатели.
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