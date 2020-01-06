Пн, 6.01.2020
Хит-парад знаков Зодиака, которым повезет в деньгах в 2020 году. Денег нет, но вы держитесь! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Далеко до кубиков, но я очень стараюсь!» - Максим Фадеев похудел на 83 кг

Максим Фадеев

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Заметно похудел продюсер Максим Фадеев. Музыкант за два года сбросил 83 килограмма и намерен продолжить борьбу с лишним весом. От огромного живота Макс избавился и теперь хочет добиться "кубиков". Поклонники в сети пишут Фадееву комплименты, пишут Аргументы.

Но сам 51-летний Фадеев считает, что ему еще работать и работать для того, чтобы его тело стало идеальным.

Свой секрет похудания Макс Фадеев пока полностью не раскрыл. Но известно, что специалисты разработали для него индивидуальную систему питания. В ней исключены переработанные продукты.

Например, капусту брокколи музыкант ест практически сырую, только обдает перед едой кипятком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) on

НАВЕРХ