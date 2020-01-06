Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 января

Лев

У Львов, возможно, появятся новые проблемы, а вот путей их решения будет чуть меньше. Придется постоянно что-то переделывать, доделывать, о чем-то постоянно беспокоиться. Эту неделю простой точно не назвать, но с 7 по 9 число можно преуспеть в чем угодно. Нужно лишь видеть свои цели и готовиться к плодотворному труду и обороне в любви и в финансовой сфере.

В рейтинге самовлюбленных знаков Львы находятся почти на самой вершине. Им необходимо на время забыть о себе, чтобы не навлекать больше проблем в любви и в семейных делах. Астролог настоятельно рекомендует представителям этого знака оставаться вовлеченными в работу, проявлять заботу о близких и друзьях, детях и родителях.

Дева

Понедельник в этот раз для Дев станет достаточно непростым днем и самым неблагоприятным. Желательно в первый день недели обратить внимание на семь вещей, которые разрушают жизненную энергию. От них стоит избавиться в первую очередь. Что касается недели в целом, то она будет крайне благоприятной. Особенно это касается периода с 7 по 9 января.

Представителям этого знака будет везти практически во всем. Самое главное — не бояться подходить к работе и к делам творчески. Также Павел Глоба рекомендует обратить внимание на праздничную атмосферу в доме. Нужно поддержать ее и продлить удовольствие от выходных чуть дольше. Это идеальное время для романтических встреч, свиданий и времяпрепровождения со второй половинкой.

Весы

У Весов есть возможность насладиться гармонией и спокойствием данного периода. В любви пока лучше взять паузу и просто насладиться тем, что есть. Это отличное время для Весов-одиночек, которые хотят преуспеть в работе и бизнесе. Никто не будет им мешать, ничто и никто не сможет отвлечь от важных и насущных дел. Проблемы могут появиться лишь 10 числа, когда звезды станут деструктивными.

У одиночек этого знака будет возможность избежать общения с токсичными людьми и манипуляторами. Защита от таких личностей будет заключаться в укреплении своей энергетики. Астролог утверждает, что у Весов сейчас самое лучшее время для грандиозных покупок и общения со второй половинкой. Романтика поможет этим людям забыть о проблемах.

Скорпион

У представителей этого знака Зодиака неделя начнется сумбурно и не без проблем, за то потом всё нормализуется и примет положительную форму. Астролог рекомендует не отказываться от командировок, а также находить время для общения со второй половинкой, детьми и родителями. Тем, кто еще пока находится в поисках, удачи можно не ждать, так что лучше лишний раз поработать.