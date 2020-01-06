Гороскоп Павла Глобы на неделю с 6 по 12 января

Самыми важными мыслями касательно первой полноценной недели 2020 года поделился портал Woman`s day. Следуйте неотступно рекомендациям эксперта, чтобы вам было проще жить и проще было принимать важные решения в любой жизненной сфере.
Это касается любви, семьи, работы, домашних дел и всего остального.
Овен
Для Овнов неделя начнется достаточно удачно. Самыми благоприятными днями можно назвать 7, 8 и 9 января. Также удача придет к ним и 12 числа. А вот в пятницу 10 января стоит быть чуть осторожнее, особенно в сфере финансов и работы. Лучше отложить принятие важных решений на потом. Также не стоит совершать дорогостоящих приобретений в самом конце рабочей недели.
Желательно жить, следуя пяти законам Вселенной. Это сделает Овнов намного счастливее, успешнее и мудрее. В любви может накалиться обстановка. Только что начатые отношения стоит беречь от разрыва, а вот в любви, которой уже много лет или месяцев, можно позволить себе немного расслабиться. Общий совет для влюбленных Овнов — необходимо проявить чуточку внимания к любимым и близким, а также поменьше с ними спорить.
Телец
Вообще в целом в период с 6 по 12 число Тельцам понадобится больше внимания к деталям, больше щедрости, мудрости и романтичности. В делах, касаемых работы и денег, стоит проявить творческий подход, особенно в благоприятные дни типа четверга и пятницы. 11 января тоже будет весьма ярким и приятным днем для представителей данного знака Зодиака.
Близнецы
Павел Глоба советует Близнецам почаще думать о том, как правильно начать тот или иной день, потому что на этой неделе будет действовать правило «как начнешь, так и проведешь». В этом им поможет утренняя медитация на удачные события. 7 января стоит проявить особою осторожность во всех сферах, так как этот день окажется крайне неблагоприятным. Не нужно рисковать.
Также астролог советует не рисковать и в понедельник. В целом вся первая рабочая неделя может быть усыпана трудностями и непредвиденными неурядицами, но Близнецы смогут найти подход к решению любой проблемы. Звезды и планеты советуют людям этого Знака как можно больше работать и трудиться на благо семьи, а также решать свои личные проблемы.
Рак
Самый неблагоприятный день недели — 10 января. В этот день желательно не игнорировать просьбы о помощи, исходящие от коллег и от близких людей. Также потребуется как можно меньше обижаться на окружающих людей, научиться быстрее забывать всё плохое. В любви людей этого знака будут ожидать большие позитивные изменения и яркие эмоции. Остается лишь окунуться в романтику и семейные дела с головой.
Лев
У Львов, возможно, появятся новые проблемы, а вот путей их решения будет чуть меньше. Придется постоянно что-то переделывать, доделывать, о чем-то постоянно беспокоиться. Эту неделю простой точно не назвать, но с 7 по 9 число можно преуспеть в чем угодно. Нужно лишь видеть свои цели и готовиться к плодотворному труду и обороне в любви и в финансовой сфере.
В рейтинге самовлюбленных знаков Львы находятся почти на самой вершине. Им необходимо на время забыть о себе, чтобы не навлекать больше проблем в любви и в семейных делах. Астролог настоятельно рекомендует представителям этого знака оставаться вовлеченными в работу, проявлять заботу о близких и друзьях, детях и родителях.
Дева
Понедельник в этот раз для Дев станет достаточно непростым днем и самым неблагоприятным. Желательно в первый день недели обратить внимание на семь вещей, которые разрушают жизненную энергию. От них стоит избавиться в первую очередь. Что касается недели в целом, то она будет крайне благоприятной. Особенно это касается периода с 7 по 9 января.
Представителям этого знака будет везти практически во всем. Самое главное — не бояться подходить к работе и к делам творчески. Также Павел Глоба рекомендует обратить внимание на праздничную атмосферу в доме. Нужно поддержать ее и продлить удовольствие от выходных чуть дольше. Это идеальное время для романтических встреч, свиданий и времяпрепровождения со второй половинкой.
Весы
У одиночек этого знака будет возможность избежать общения с токсичными людьми и манипуляторами. Защита от таких личностей будет заключаться в укреплении своей энергетики. Астролог утверждает, что у Весов сейчас самое лучшее время для грандиозных покупок и общения со второй половинкой. Романтика поможет этим людям забыть о проблемах.
Скорпион
У представителей этого знака Зодиака неделя начнется сумбурно и не без проблем, за то потом всё нормализуется и примет положительную форму. Астролог рекомендует не отказываться от командировок, а также находить время для общения со второй половинкой, детьми и родителями. Тем, кто еще пока находится в поисках, удачи можно не ждать, так что лучше лишний раз поработать.
10 и 11 января — самые благоприятные дни недели именно в это время можно задумать о смене работы, составить резюме и сходить на собеседование. Самый большой враг удачи на этой неделе — негативная энергетика, которая также может вызывать различные болезни. Не нужно перегружать себя работой, находя время для развлечений и отдыха.
Стрелец
Это будет крайне динамичная и контрастная неделя, потому что начнется она с проблем, а закончится на весьма благоприятной ноте. 6 число — самый опасный день, а 12 января — самый светлый и удачный. Павел Глоба советует представителям этого знака проявить активность в работе и бизнесе. В деловой суете можно забыть про семью, друзей и вторую половинку, чего астролог делать не рекомендует.
Эта неделя очень хороша для развития начатых недавно отношений, для романтики, признаний в любви. Также полезно будет совершать важные покупки, обновлять гардероб. Быстро исполнить свои мечты и желания Стрельцам поможет специальная методика — свиток желаний. Также им необходим оптимизм и умение правильно планировать свои дела.
Козерог
Даже одиноким Козерогам на этой неделе улыбнется удача, потому что они окажутся в центре внимания. Звезды и планеты повысят их харизму и сделают ценной добычей для противоположного пола, так что тем, кто находится в поисках, будет предоставлена возможность выбора. Это очень благоприятное время, в которое не стоит сидеть без дела.
Водолей
Стать удачливее и успешнее Водолеям на этой неделе поможет отдых, спокойствие, неторопливость, размеренность. Астролог утверждает, что повлиять на ситуацию Водолеям ничто не поможет, так что лучше просто расслабиться и насладиться всем происходящим. Три ежедневных ритуала привлекут дополнительную удачу. Если на этой неделе уже заканчиваются новогодние каникулы, лучше не переутомляться на работе.
Новая любовь не принесет удовлетворения, поэтому одиноким Водолеям лучше насладиться свободой. Что касается семейных представителей Знака, то им стоит посвятить время семье, домашним делам и обязанностям. Тем, кто работал в конце года и в начале января, можно смело взять отпуск на этой неделе.
Рыбы
Начнется неделя с небольших неурядиц, поэтому ждать от понедельника каких-то позитивных чудес не стоит. Более того, есть шанс нарваться на какие-то неприятности. Восемь знаков Вселенной предупредят рыб об опасности. В самом начале этого периода лучше не думать о плохом, сменить обстановку, а также побольше общаться с приятными людьми.
Ближе к четвергу или пятнице начнется всплеск позитивной энергетики. Можно будет начать поиск новой работы, увлечений. В любви вся неделя будет очень благоприятной. Она идеально подойдет для романтических встреч, флирта. Рыбам удастся вдохнуть вторую жизнь в угасшие отношения. Нужно как можно чаще заниматься чем-то полезным бок о бок.