Астролог Володина назвала три знака Зодиака, кого ожидает удача в первой половине января

Популярная телеведущая и астропсихолог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которым будет сопутствовать удача в первой половине января, а также рассказала, что поможет удержать ее и как обойти стороной все препятствия на пути.
Так, для Овнов наступает хорошее время для новых начинаний и активной работы. Однако представителям этого знака стоит защитить себя от энергетических вампиров и недоброжелателей, поскольку их небывалой активности способствует расположение звезд и планет. Также стоит воздержаться от переутомлений на работе и в личных делах, а в выходным сменить обстановку.
У Тельцов первая половина января начинается периодом, когда любые новые дела будут спориться. По мнению астролога, это отличное время для финансовой активности, покупок, вложения средств в недвижимость и в получение новых навыков. На любовном фронте замужним или находящимся в отношения также будет сопутствовать удача.
Для Девы звезды и планеты расположатся в январе благоприятным образом, что ознаменуется возможностью начать новую жизнь, сменить обстановку и получить максимум положительных эмоций. Эксперт советует на пути к счастью спокойной воспринимать критику со стороны окружающих, не обижаться на критику, даже если она, по вашему мнению несправедлива, избегать негативные эмоции.