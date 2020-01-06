Астролог Володина назвала три знака Зодиака, кого ожидает удача в первой половине января

Так, для Овнов наступает хорошее время для новых начинаний и активной работы. Однако представителям этого знака стоит защитить себя от энергетических вампиров и недоброжелателей, поскольку их небывалой активности способствует расположение звезд и планет. Также стоит воздержаться от переутомлений на работе и в личных делах, а в выходным сменить обстановку.

У Тельцов первая половина января начинается периодом, когда любые новые дела будут спориться. По мнению астролога, это отличное время для финансовой активности, покупок, вложения средств в недвижимость и в получение новых навыков. На любовном фронте замужним или находящимся в отношения также будет сопутствовать удача.