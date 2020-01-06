Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 января

Звезды и планеты в этот период достаточно спокойны, но не всегда их энергетика будет гармоничной. Во всех сферах жизни могут происходит непредвиденные неурядицы.
Справиться с ними помогут заговоры от бед и проблем. Не теряйте веру в себя, что бы ни случилось.
Овен
Это хорошее время для новых начинаний и активной работы. Звезды и планеты сейчас находятся в таком положении, при котором могут активизироваться враги и недоброжелатели. Овнам стоит защитить себя от манипуляторов, энергетических вампиров и просто неприятных людей повышением энергетики. Желательно не переутомляться в период с 6 по 9 число. Последние три дня недели идеально подойдут для общения, смены обстановки и дальних поездок. Также на выходных можно заняться покупками.
Телец
У Тельцов начинается период, когда любые новые дела будут спориться. Это отличное время для финансовой активности, покупок, вложения средств в недвижимость и в получение новых навыков. В эти семь дней можно смело отправляться в командировки. В любви тоже всё будет превосходно, но только у тех, кто уже находится в отношениях. Всем остальным Тельцам эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться тремя техниками привлечения любви.
Близнецам стоит усилить энергетику, потому что звезды и планеты будут в дисгармонии. Этот период лучше посвятить отдыху, релаксации. Можно заняться здоровьем, наладить режим сна. В начале недели стоит участвовать в командной работе, помогать близким и друзьям с решением проблем. Дела, которые нужно выполнять в одиночку, могут закончиться крахом, поэтому лучше быть предельно осторожными. Неделя также благоприятна для учебы, повышения квалификации. В путешествия и дальние поездки пока лучше не отправляться.
Рак
У Раков начинается период, когда очень благоприятной будет физическая работа, спорт, прогулки, активность. Всё это позитивно скажется на самочувствии и настроении представителей данного знака Зодиака. Самыми важными днями недели станут понедельник и вторник. Советы экстрасенсов помогут начать неделю на позитивной ноте. Этому поспособствует и созидательное настроение планет. В целом неделя хорошо подходит для избавления от вредных привычек, для смены обстановки, для новых знакомств и романтики.
Лев
Уже в начале недели Львам стоит задуматься о том, как сократить расходы и повысить доходы. Необходимо тщательно спланировать семейный бюджет и придерживаться плана. На этой неделе звезды помогут Львам понять, чего они хотят от жизни. Важно остерегаться проблем на дорогах, быть внимательнее на пешеходных переходах и осторожнее за рулем. Особая осторожность потребуется в пятницу и субботу, так как в эти дни ночные светила окажутся в максимальном диссонансе друг с другом.
На этой неделе звезды и планеты расположатся на ночном небе благоприятным образом. Это значит, что у Дев будет возможность начать новую жизнь, сменить обстановку и получить максимум положительных эмоций. К счастью их приведут десять простых действий. Также не последнюю роль сыграет уверенность в себе и в своих силах. Не нужно болезненно воспринимать критику со стороны окружающих. Некоторые люди будут правы, но даже если это не так, то не стоит обижаться на честность. Негативные эмоции не помогут преуспеть в делах.
Весы
Цифровые заговоры на деньги, любовь и удачу помогут Весам остаться на плаву в этот непростой период. Уже 6 января, в понедельник, звезды могут лишить представителей этого знака уверенности и заставить совершить ошибку. В работе, бизнесе и делах нужна максимальная собранность, усидчивость и трудолюбие. В амурной сфере стоит проявлять больше внимания ко второй половинке. Не исключены ссоры с родственниками. Вероятность проблем повысится, если не высыпаться и сильно уставать.
Скорпион
Начало недели может быть достаточно сложным для Скорпионов. Самым неблагоприятным днем в плане энергетики станет вторник. Нужно подумать, как зарядить себя удачей на весь день. В этом поможет проветривание помещений, прогулки, общение с близкими, водные процедуры, умеренные физические нагрузки. Главное — не позволять негативным мыслям захватывать сознание. Это удачное время для занятий благотворительностью, для начала новых дел. Также желательно прощать окружающих за мелкие недочеты.
Стрелец
Стрельцам звезды и планеты советуют не конфликтовать из-за пустяков. Вторая половинка, родные, друзья и коллеги должны чувствовать от представителей этого знака поддержку, тепло и доброту. По этой причине стоит избегать ультиматумов, претензий и необоснованной критики. Стрельцы относятся к самым энергичным знакам Зодиака, поэтому им хватит сил на преодоление любых проблем, а также на то, чтобы помочь близким с делами по дому или с личными проектами. Это поможет сблизиться и сгладить острые углы.
Козерог
Водолеев часто относят к самым злым знакам Зодиака. Это актуально не всегда и не для всех, но на этой неделе возможен всплеск негативных эмоций. Водолеям важно избегать ревности и эгоизма, чтобы сохранить хорошие отношения со второй половинкой, родственниками и друзьями. Эта неделя станет для Водолеев некоторым испытанием на прочность, ведь окружающие могут начать провоцировать их на негатив. Всех, кто сможет себя сдержать, ждет удача и спокойствие. Обсуждать проблемы лучше без обид и агрессии.
Рыбы
В финансовой сфере Рыбам лучше занять выжидательную позицию. Не стоит тратить много денег и отвечать конкурентам и врагам на их выпады. В амурной сфере представителей этого знака ожидают большие успехи. Можно знакомиться, ходить на свидания. При этом лучше не забывать о проверке любовной совместимости. Чтобы удача улыбнулась, важно быть открытыми, стремиться к общению, проявлять инициативу.