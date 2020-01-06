Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 января

Справиться с ними помогут заговоры от бед и проблем. Не теряйте веру в себя, что бы ни случилось.

Овен

Это хорошее время для новых начинаний и активной работы. Звезды и планеты сейчас находятся в таком положении, при котором могут активизироваться враги и недоброжелатели. Овнам стоит защитить себя от манипуляторов, энергетических вампиров и просто неприятных людей повышением энергетики. Желательно не переутомляться в период с 6 по 9 число. Последние три дня недели идеально подойдут для общения, смены обстановки и дальних поездок. Также на выходных можно заняться покупками.

Телец

У Тельцов начинается период, когда любые новые дела будут спориться. Это отличное время для финансовой активности, покупок, вложения средств в недвижимость и в получение новых навыков. В эти семь дней можно смело отправляться в командировки. В любви тоже всё будет превосходно, но только у тех, кто уже находится в отношениях. Всем остальным Тельцам эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться тремя техниками привлечения любви.

Близнецы

Близнецам стоит усилить энергетику, потому что звезды и планеты будут в дисгармонии. Этот период лучше посвятить отдыху, релаксации. Можно заняться здоровьем, наладить режим сна. В начале недели стоит участвовать в командной работе, помогать близким и друзьям с решением проблем. Дела, которые нужно выполнять в одиночку, могут закончиться крахом, поэтому лучше быть предельно осторожными. Неделя также благоприятна для учебы, повышения квалификации. В путешествия и дальние поездки пока лучше не отправляться.

Рак

У Раков начинается период, когда очень благоприятной будет физическая работа, спорт, прогулки, активность. Всё это позитивно скажется на самочувствии и настроении представителей данного знака Зодиака. Самыми важными днями недели станут понедельник и вторник. Советы экстрасенсов помогут начать неделю на позитивной ноте. Этому поспособствует и созидательное настроение планет. В целом неделя хорошо подходит для избавления от вредных привычек, для смены обстановки, для новых знакомств и романтики.

Лев

Уже в начале недели Львам стоит задуматься о том, как сократить расходы и повысить доходы. Необходимо тщательно спланировать семейный бюджет и придерживаться плана. На этой неделе звезды помогут Львам понять, чего они хотят от жизни. Важно остерегаться проблем на дорогах, быть внимательнее на пешеходных переходах и осторожнее за рулем. Особая осторожность потребуется в пятницу и субботу, так как в эти дни ночные светила окажутся в максимальном диссонансе друг с другом.

Дева