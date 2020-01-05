ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ Ситуация вышла из под контроля: огненные вихри высотой с дом в Австралии

Видеоролик, снятый недалеко от города Аделаида в Южной Австралии, дает представление о том, почему пожарные в стране не могут сдержать пожары, которые бушуют в стране.

Люди, находящиеся в непосредственной близости к огню снимали, как ветер в течение нескольких секунд переносил пламя на мелкие деревья. Но затем дым начал скапливаться в одном месте, в конечном итоге захватывая языки пламени и формируясь в огненное торнадо.