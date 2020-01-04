ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зрители некислого кинопоказа с Limon.ee в Тарту устроили жаркие танцы в кинозале

В пятницу, 3 января, в тартуском кинотеатре Apollo Eeden состоялся специальный некислый показ с порталом Limon.ee! В этот раз мы смотрели фильм Федора Бондарчука «Вторжение», а перед сеансом для всех зрителей был также музыкальный подарок от Сергея Сумина и Илоны Калдре - артисты исполнили свои лучшие хиты.
Все билеты на фильм были проданы, каждый зритель стал участником розыгрышей, три счастливчика выиграли подарочные карточки от кинотеатра Apollo. Лучшие танцоры получили сувениры от портала Limon.ee. Таких музыкальных и праздничных киновечеров в Тарту еще не было!
Самые преданные читательницы пришли на кинопоказ с подарками.
Вечер провел руководитель порталов Limon и Krasotka Эдгар Гергель.
Смотрите яркую галерею!