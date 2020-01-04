ГАЛЕРЕЯ ⟩ Зрители некислого кинопоказа с Limon.ee в Тарту устроили жаркие танцы в кинозале

В пятницу, 3 января, в тартуском кинотеатре Apollo Eeden состоялся специальный некислый показ с порталом Limon.ee! В этот раз мы смотрели фильм Федора Бондарчука «Вторжение», а перед сеансом для всех зрителей был также музыкальный подарок от Сергея Сумина и Илоны Калдре - артисты исполнили свои лучшие хиты.