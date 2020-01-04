Уютная фотосессия Елены Темниковой с дочкой: девушки устроили «пижамную вечеринку»

На странице в соцсети российской певицы и автора песен появились теплые кадры домашних посиделок с дочкой. Александра с мамой принарядились в стильные пижамы и очаровали поклонников искренними эмоциями. На заднем плане снимков виднеется украшенная елка и камин, что придает кадру особого уюта и праздничного настроения.

Моя любимая часть года. Пижамы, режим морские котики, салаты, сериалы. По старинной русской традиции в новогодние праздники нужно набрать пару килограммов и будет год счастливый сытый и довольный. Кто с нами? (Орфография и пунктуация сохранены, примечание Редакции)

– с любопытством спрашивает звезда.

Фолловеры артистки поддерживают любимицу и делятся, что тоже будут проводить время за поеданием вкусностей. Другие же удивляются, насколько быстро выросла дочь Елены, и пишут в адрес девушек комплименты и подмечают, что они очень похожи.