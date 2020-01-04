Уютная фотосессия Елены Темниковой: мама с дочерью устроили «пижамную вечеринку»

Бывшая солистка группы Serebro, Елена Темникова показала в микроблоге несколько ярких кадров с дочкой Александрой. Фото произвели фурор среди почитателей. Мама с дочерью веселятся и дарят позитивные эмоции поклонникам, рассказывает Joinfo.ua. Певица признается, что праздники являются самым любимым временем года для нее.
На странице в соцсети российской певицы и автора песен появились теплые кадры домашних посиделок с дочкой. Александра с мамой принарядились в стильные пижамы и очаровали поклонников искренними эмоциями. На заднем плане снимков виднеется украшенная елка и камин, что придает кадру особого уюта и праздничного настроения.
Моя любимая часть года. Пижамы, режим морские котики, салаты, сериалы. По старинной русской традиции в новогодние праздники нужно набрать пару килограммов и будет год счастливый сытый и довольный. Кто с нами? (Орфография и пунктуация сохранены, примечание Редакции)
– с любопытством спрашивает звезда.
Фолловеры артистки поддерживают любимицу и делятся, что тоже будут проводить время за поеданием вкусностей. Другие же удивляются, насколько быстро выросла дочь Елены, и пишут в адрес девушек комплименты и подмечают, что они очень похожи.
«Какая у вас красивая дочка!!! Очень похожа на маму», «Саша такая большая уже», «Ну две копии просто», «Стильные пижамки», «Какие вы замечательно прекрасные волшебства вам )) много много», «Как Саша выросла», «Я с вами!! Эти выходные хочется только лежать и есть», «Невероятно красивые», «Господи,какие вы милые!!!» (Орфография и пунктуация сохранены, примечание Редакции).