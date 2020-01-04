УХ ТЫ! ⟩ Ольга Серябкина надела черное белье под белое платье

Певица, которая в прошлом году покинула лейбл Максима Фадеева, начала самостоятельную карьеру. Теперь она сама занимается песнями и подбирает образы для выхода в свет. А в домашней обстановке звезда может расслабиться и носить то, что ей нравится, пишет Стархит.
Экс-солистку группы SEREBRO уже много лет называют одной из самых желанных женщин России. При этом ее внешний вид вызывает жаркие споры среди поклонников российского шоу-бизнеса, ведь Ольга не стесняется демонстрировать пышные формы и надевать открытые наряды.
Каждый выход в свет Серябкиной тщательно разбирают стилисты и критикуют за тот или иной образ, так как она старается сочетать классические наряды и ультрамодную одежду, часто балансируя на грани.
Вот и очередной снимок звезды, который она опубликовала в Instagram, вызывал шквал критики среди подписчиков.
Поклонники увидели на фото певицу, одетую в белоснежное обтягивающее платье, а под ним нижнее белье черного цвета. Это вызвало недоумение у пользователей, которые стали писать «Неужели не видно, что это смотрится безвкусно?», «Куда смотрят стилисты». Хотя нашлись и такие люди, которые предположили, что это домашняя одежда, а Серябкиной просто удобно ходить в таком виде по квартире.
Лично я максимально отдыхаю и ничего не хочу делать. Ем, сплю, смотрю фильмы. Рассказывайте, какой была праздничная ночь?
— поинтересовалась звезда под смелым кадром.
Пользователи напомнили, что Ольга часто публикует полуобнаженные фотографии и любит эпатировать публику в социальных сетях. Несколько раз 34-летняя звезда украшала собой обложки мужских глянцевых журналов. Кроме того на сцене экс-солистка SEREBRO старается всячески эксплуатировать образ женщины-вамп.
Судя по всему, критика хейтеров не волнует Сербякину, которая сама и заявила, что решила расслабиться и ни о чем не думать. По слухам, в предновогоднюю неделею экс-солистка группы SEREBRO много выступала на корпоративах, из-за чего решила отказаться от концертов в сам праздник, предоставив это время для самой себя: она хотела побыть с родными и близкими. Кроме того, Ольга собирается набраться сил перед новым сезоном: звезда планирует выпустить новый музыкальный альбом на английском языке и записать композиции для русскоязычной аудитории.