УХ ТЫ! ⟩ Ольга Серябкина надела черное белье под белое платье

Экс-солистку группы SEREBRO уже много лет называют одной из самых желанных женщин России. При этом ее внешний вид вызывает жаркие споры среди поклонников российского шоу-бизнеса, ведь Ольга не стесняется демонстрировать пышные формы и надевать открытые наряды.

Каждый выход в свет Серябкиной тщательно разбирают стилисты и критикуют за тот или иной образ, так как она старается сочетать классические наряды и ультрамодную одежду, часто балансируя на грани.

Вот и очередной снимок звезды, который она опубликовала в Instagram, вызывал шквал критики среди подписчиков.

Поклонники увидели на фото певицу, одетую в белоснежное обтягивающее платье, а под ним нижнее белье черного цвета. Это вызвало недоумение у пользователей, которые стали писать «Неужели не видно, что это смотрится безвкусно?», «Куда смотрят стилисты». Хотя нашлись и такие люди, которые предположили, что это домашняя одежда, а Серябкиной просто удобно ходить в таком виде по квартире.

Лично я максимально отдыхаю и ничего не хочу делать. Ем, сплю, смотрю фильмы. Рассказывайте, какой была праздничная ночь?

— поинтересовалась звезда под смелым кадром.

Пользователи напомнили, что Ольга часто публикует полуобнаженные фотографии и любит эпатировать публику в социальных сетях. Несколько раз 34-летняя звезда украшала собой обложки мужских глянцевых журналов. Кроме того на сцене экс-солистка SEREBRO старается всячески эксплуатировать образ женщины-вамп.