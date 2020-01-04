Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года

На неделе с 6 по 12 января особенных проблем не ожидается, однако некоторые трудности все же придется преодолеть. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют рассчитывать больше на себя, чем на энергетику звезд и планет. Такая тактика поможет быстрее собраться и включиться в работу, направленную на достижение финансового благополучия.

Овен

Вторая неделя января будет для Овнов удачной, если они внемлют предостережениям астрологов. Под влиянием эмоций и из-за активного движения планет финансовая стабильность может оказаться под угрозой. С 6 по 12 января необдуманные траты могут привести к печальным последствиям, потому крупные покупки и походы по магазинам без списка лучше отложить на более благоприятное время. Справиться с трудностями можно, если следовать доводам разума и не потакать сиюминутным прихотям.

Телец

Тельцам на этой неделе лучше не заниматься геройством в деловой среде. Энергетика планет коварна, и из-за их влияния можно допустить оплошности, которые в будущем могут превратиться в большие проблемы, связанные с финансами. С 6 по 10 января астрологи рекомендуют заниматься рутинной работой, в которой невозможно ошибиться. В выходные дни Тельцам пригодится выдержка, чтобы исключить необдуманные траты или не поддаться на уловки мошенников.

Близнецы

Астрологи рекомендуют Близнецам на этой неделе заняться делами и погрузиться в работу. Благосклонность планет позволит успешно преодолеть все преграды на пути к успеху, однако для этого придется потрудиться. Несмотря на то, что выходные все еще продолжаются, преуспеть в делах и привлечь финансовое благополучие возможно будет именно в период с 6 по 12 января.

Рак

Вторая неделя января будет для Раков отличным трамплином в счастливое будущее. На этой неделе можно преуспеть на всех фронтах: и в делах, и в личной жизни. Браться за все и сразу не стоит, и астрологи рекомендуют посвятить понедельник составлению плана действий. Четкие инструкции не дадут ошибиться, а вера в успех и награды за приложенные усилия будут отличным стимулом для того, чтобы хорошенько потрудиться на свое благо.

Лев

Влияние планет на этой неделе будет на руку Львам, а значит, наступает прекрасное время для активной работы. Достичь финансового благополучия получится без особого труда, если помнить о своих потребностях и идти к поставленной задаче, не отрываясь на решение проблем окружения. Львам можно смело становиться эгоистами на период с 6 по 12 число и спокойно заниматься своими делами. Такая тактика принесет свои плоды в скором времени, а также поможет исключить общение с теми, кто хочет нажиться за чужой счет.

Дева