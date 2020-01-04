СЛУШАЙ ⟩ Премьера первого трека с нового альбома Джастина Бибера

Выдав в 2015-м году сильную пластинку «Purpose» и откатав большой мировой тур в его поддержку, Джастин Бибер фактически выпал из музыкальной среды, погрузившись в решение личных проблем. Певец переживал депрессию и пытался наладить отношения с бывшей возлюбленной, Селеной Гомес, а затем – выстраивал новые с будущей женой Хейли Болдуин. На протяжении этого времени Джастин изредка отмечался в качестве фитмейкера в синглах других артистов – Билли Айлиш, Эда Ширана, DJ Snake, но масштабных самостоятельных работ не выпускал.

В прошлом месяце Бибер анонсировал долгожданный пятый альбом, первый за пять лет, и автобиографическую документалку «Seasons», в которой певец расскажет о том, чем жил последние годы. А сегодня Джастин показал первый трек с будущей пластинки – «Yummy». Это достаточно спокойный поп-сингл с элементами трэпа и R'n'B. Песня вышла вместе с лирик-видео, дополняющего ее вкусную тематику. В скором времени должен выйти и полноценный клип.