Сергей Шнуров с сарказмом высказался о бургерных Тимати

У Тимура, напомним, целая сеть бургерных, барбершопов, тату-салонов, магазинов одежды и прочее. При этом Тимур позиционирует свой гастрономический бизнес как крайне успешный. Например, в прошедшем 2019 году Тимур открыл первый ресторан в Америке, и на открытии появился сам Джастин Бибер.

Сергей Шнуров прокомментировал успех своего коллеги с сарказмом. Лидер «Ленинграда» отметил, что не может назвать данную деятельность Тимати бизнесом в полном смысле этого слова. Кроме того, Сергей добавил также, что не считает сеть бургерных Тимура Юнусова слишком крупной. Он отметил, что на планете живет 7 миллиардов человек, и на фоне этой цифры несколько заведений Тимати кажутся не существенными.

«Вы не путайте бизнес и, так сказать, кулинарию. Кулинария и гастрономия — это все-таки сомнительный бизнес. При том, что на планете Земля сейчас 7,8 миллиардов уже, представьте оборот Тимати. Сколько он этих булок напечет? Это смешно. По сравнению с той же самой Tesla или с iPhone. iPhone — это бизнес. Фридман F 7 — это бизнес. А Тимати — это не бизнес», — сказал Шнуров в интервью Forbes.

Отметим, что Сергей наряду с Тимати является одним из самых высокооплачиваемых артистов в русскоязычном шоу-бизнесе. Огромные гонорары Шнуров получает за корпоративные выступления. Артист рассказывает журналистам, что большинство стереотипов о концертах на частных мероприятиях крупных бизнесменов так и остаются стереотипами – никакого сверхразмаха на таких праздниках не бывает.