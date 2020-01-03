«Не надо никого спасать»: Фадеев о роспуске артистов

Кстати, Сергей Жорин, его адвокат, считает, что Максим сделал это на крайне невыгодных для себя условиях, потеряв большие деньги. Дело в том, что продюсер передал почти всем артистам все права на написанные им хиты.

По-плохому Фадеев расстался только с Наргиз Закировой и Олегом Майами. Но, когда Олег принес свои извинения публично, Максим и его простил.

Почему же продюсер решился на такой, безусловно, неординарный поступок? Этот вопрос интересует очень и очень многих. И вот в Instagram он, наконец, ответил любопытствующим.

«Почему я распустил артистов. Вы знаете, вот я сейчас могу сказать. Вы не представляете насколько правильное решение я сделал. Я поехал отдыхать, где молчит телефон. Мне никто мне звонит. Меня никто не дергает. Никто ни о чем не просит. Не рассказывает о том, что у них что-то случилось. Не надо никого бежать и спасать. Понимаете?» —говорит продюсер.

К слову, у Фадеева есть достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Возможно, он в итоге решил изменить образ жизни, дабы не сгореть на работе.