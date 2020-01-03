Сб, 4.01.2020
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«Не надо никого спасать»: Фадеев о роспуске артистов

Максим Фадеев

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Максим Фадеев после череды скандала распустил исполнителей своего лейбла MALFA, пишет Rambler.ru.

Кстати, Сергей Жорин, его адвокат, считает, что Максим сделал это на крайне невыгодных для себя условиях, потеряв большие деньги. Дело в том, что продюсер передал почти всем артистам все права на написанные им хиты.

По-плохому Фадеев расстался только с Наргиз Закировой и Олегом Майами. Но, когда Олег принес свои извинения публично, Максим и его простил.

Почему же продюсер решился на такой, безусловно, неординарный поступок? Этот вопрос интересует очень и очень многих. И вот в Instagram он, наконец, ответил любопытствующим.

«Почему я распустил артистов. Вы знаете, вот я сейчас могу сказать. Вы не представляете насколько правильное решение я сделал. Я поехал отдыхать, где молчит телефон. Мне никто мне звонит. Меня никто не дергает. Никто ни о чем не просит. Не рассказывает о том, что у них что-то случилось. Не надо никого бежать и спасать. Понимаете?» —говорит продюсер.

К слову, у Фадеева есть достаточно серьезные проблемы со здоровьем. Возможно, он в итоге решил изменить образ жизни, дабы не сгореть на работе.

Ранее продюсер Максим Фадеев в беседе с ведущей проекта «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе назвал свою главную ошибку в работе с музыкантами в предыдущие годы. По его словам, ему никогда не приходилось работать с по-настоящему творческими людьми.

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