ВИДЕО ⟩ 38-летняя Бритни Спирс похвасталась фигурой в бикини

Бритни опубликовала новое видео на своей странице в Instagram, на котором появилась в купальнике фиолетового цвета. Таким образом артистка похвасталась перед подписчиками своей фигурой с подтянутым животом и пышной грудью.

Также в коротком ролике звезда показала своих собак, назвав их «мои дети». Добавим, что Спирс, которая практически потеряла опеку над детьми, длительное время не показывала никаких снимков со своими сыновьями.

В подписи она сообщила о том, что планирует заняться акройогой и прокачать спину и грудь. В новом 2020 году звезда дала обещание вести активный образ жизни и совершенствоваться.

«Буду практиковать акройогу ​​и продолжать постигать основы йоги. Я пока новичок и мне трудно научиться доверять свое тело кому-то еще. Я только что вернулась из семейной поездки и уже сделала пробежку со скоростью 6,8 мили в час, хотя в школе бегала максимум 6! Моя цель – набрать скорость! Я повредила бедро, поэтому прошу прощения, если мои ноги немного распухли. Надеюсь, что у вас всех замечательный Новый год»,