Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после тяжелой операции

В комментариях она рассказала, что постепенно восстанавливается после перенесенного хирургического вмешательства, пишет Life.ru.
Телеведущая Лера Кудрявцева впервые показалась на публике после того, как перенесла операцию по удалению грудных имплантов накануне Нового года. За неделю знаменитость успела прийти в себя и посетить ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Золушка». Об этом Кудрявцева рассказала в своем аккаунте в Instagram.
Около недели телеведущая провела в клинике и выписалась оттуда в конце декабря. По всей видимости, врачи запретили ей какое-то время выходить из дома и прописали постельный режим. Однако, как только появилась возможность, Кудрявцева вернулась к светской жизни. На этот раз вместе с годовалой дочерью Марией.
В комментариях поклонники вовсю спрашивали телеведущую про ее самочувствие. На что Кудрявцева лишь отвечала, что понемногу приходит в себя.
Напомним, Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению лопнувшего импланта из груди и силикона из тканей.