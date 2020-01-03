Limon LIVE ⟩ Эстонская модель привезла множество наград с конкурса красоты в Малайзии: жаль, что в Эстонии моделям не хотят платить

В Малайзии Екатерина Чаклиди оказалась благодаря Тийне Янтсон и успешному участию в конкурсе красоты в Эстонии, который уже более 30 лет организует известная женщина. Какие награды Екатерина получила на международном конкурсе, узнаем уже в этом выпуске!

Поездку в Малайзию Екатерина оплачивала сама, на это время красавица оставила своего двухлетнего сына в Таллинне с родственниками. Модель любит позировать в бикини и абсолютно не стесняется этого, муж тоже не против. Работа моделей в Эстонии чаще всего не оплачивается, но Екатерина считает, что любая работа должна оплачиваться.

В Малайзии молодую женщину не удивили цены, они почти такие же, как в Эстонии, а вот жителей этой страны светловолосая красотка сильно удивила, они подходили к ней и хотели сфотографироваться.