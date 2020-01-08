Вещи, которые отпугивают удачу у каждого знака Зодиака

Овен

Жизнелюбивым и энергичным Овнам категорически противопоказано окружать себя вещами, у которых отсутствует жизненная энергия. Это могут быть сухие цветы, икебана, шкуры и чучела животных, рога зверей. Такие вещи не только забирают удачу, но и разрушают биополе и забирают энергию. От предметов, символизирующих увядание или смерть, Овнам нужно держаться как можно дальше.

Телец

Тельцы имеют склонность к хранению старых и ненужных вещей, зачастую коллекционируют старинные вещи, предметы антиквариата. Все эти милые сердцу вещицы окружают Тельцов застоявшейся энергетикой прошлого и мешают приобрести внутреннюю свободу. Это отпугивает удачу и успех. Решительно отрекайтесь от прошлого, освобождайте место для нового, и успех не заставит себя ждать.

Близнецы

Близнецы отпугивают от себя удачу общением с завистливыми людьми и подарками, полученными от них. Незначительный сувенир от завистника может напрочь лишить Близнеца везения. Ни в коем случае нельзя пользоваться чужими талисманами и личными вещами и принимать дары от незнакомцев. Такие предметы могут отвадить от вас удачу и счастье. Идеален для вас будет оберег, сделанный своими руками.

Рак

Эмоциональные Раки склонны к необдуманным поступкам и спонтанным покупкам. Вещи, приобретенные с плохим настроением, во время апатии, не только не принесут счастья, а еще и могут втянуть Раков в полосу неудач. Старайтесь делать покупки в отличном расположении духа и со спокойным сердцем, чтобы на вещах отпечаталась положительная энергетика.

Лев

Когда Лев находится в гармонии с собой, удача сама идет к нему в руки. Привлечь неприятности и разрушить энергетику представителей стихии Огня могут вещи, принадлежавшие умершим родственникам или знакомым. Если вещь дорога и памятна и избавиться от нее не представляется возможным, уберите ее как можно дальше от своего спального места – пусть ее отрицательная энергия будет подальше от вас.

Дева

На успех и удачу Девы негативное влияние оказывают поврежденные, треснувшие предметы, от них сильно страдает энергетика. Эти вещи ухудшают атмосферу в доме, привлекают неудачи, способствуют развитию депрессии. Их нужно моментально убирать из места обитания Дев. Посуда со сколами, телефон с треснувшим экраном – от этого всего нужно срочно избавляться!

Весы

Для того чтобы Весам сопутствовало везение, в их душе должна царить гармония, и их жизнь должна находиться в идеальном балансе. Если же удача отвернулась, то причиной этого могут стать вещи, которые вызывают у Весов негативные воспоминания, нагоняют тоску, провоцируют грусть. Эти предметы будут забирать силы и энергию. Уберите их с глаз долой, и удача снова вернется.

Скорпион