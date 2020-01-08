Вещи, которые отпугивают удачу у каждого знака Зодиака

Удача и везение во многом зависит от того, какими вещами мы себя окружаем. Астрологи рекомендуют обратить внимание на предметы личного пользования, чтобы избавиться от тех, которые создают в жизни каждого знака Зодиака негативную энергию, пишет avrorra.com.
Овен
Жизнелюбивым и энергичным Овнам категорически противопоказано окружать себя вещами, у которых отсутствует жизненная энергия. Это могут быть сухие цветы, икебана, шкуры и чучела животных, рога зверей. Такие вещи не только забирают удачу, но и разрушают биополе и забирают энергию. От предметов, символизирующих увядание или смерть, Овнам нужно держаться как можно дальше.
Телец
Тельцы имеют склонность к хранению старых и ненужных вещей, зачастую коллекционируют старинные вещи, предметы антиквариата. Все эти милые сердцу вещицы окружают Тельцов застоявшейся энергетикой прошлого и мешают приобрести внутреннюю свободу. Это отпугивает удачу и успех. Решительно отрекайтесь от прошлого, освобождайте место для нового, и успех не заставит себя ждать.
Близнецы
Близнецы отпугивают от себя удачу общением с завистливыми людьми и подарками, полученными от них. Незначительный сувенир от завистника может напрочь лишить Близнеца везения. Ни в коем случае нельзя пользоваться чужими талисманами и личными вещами и принимать дары от незнакомцев. Такие предметы могут отвадить от вас удачу и счастье. Идеален для вас будет оберег, сделанный своими руками.
Рак
Эмоциональные Раки склонны к необдуманным поступкам и спонтанным покупкам. Вещи, приобретенные с плохим настроением, во время апатии, не только не принесут счастья, а еще и могут втянуть Раков в полосу неудач. Старайтесь делать покупки в отличном расположении духа и со спокойным сердцем, чтобы на вещах отпечаталась положительная энергетика.
Лев
Когда Лев находится в гармонии с собой, удача сама идет к нему в руки. Привлечь неприятности и разрушить энергетику представителей стихии Огня могут вещи, принадлежавшие умершим родственникам или знакомым. Если вещь дорога и памятна и избавиться от нее не представляется возможным, уберите ее как можно дальше от своего спального места – пусть ее отрицательная энергия будет подальше от вас.
Дева
На успех и удачу Девы негативное влияние оказывают поврежденные, треснувшие предметы, от них сильно страдает энергетика. Эти вещи ухудшают атмосферу в доме, привлекают неудачи, способствуют развитию депрессии. Их нужно моментально убирать из места обитания Дев. Посуда со сколами, телефон с треснувшим экраном – от этого всего нужно срочно избавляться!
Весы
Для того чтобы Весам сопутствовало везение, в их душе должна царить гармония, и их жизнь должна находиться в идеальном балансе. Если же удача отвернулась, то причиной этого могут стать вещи, которые вызывают у Весов негативные воспоминания, нагоняют тоску, провоцируют грусть. Эти предметы будут забирать силы и энергию. Уберите их с глаз долой, и удача снова вернется.
Скорпион
Насколько удачной будет жизнь Скорпиона, зависит от гармонии в отношениях с партнером. Если расставание с любимым все же произошло, то стоит избавиться от вещей, связанных с былыми чувствами. Подарки, совместные фото, старые открытки, которые вызывают мучительные воспоминания и накапливают негативную энергию, будут отталкивать удачу и успех. Прошлое для Скорпионов должно уходить вместе с лишними в их судьбе людьми.
Стрелец
Для того чтобы удача оставалась верна активным Стрельцам, им необходимо движение: новые впечатления, яркие эмоции, приключения. Рутина, застой, вещи, которые не дают Стрельцам двигаться вперед, тут же оттолкнут от них везение. Тянуть назад могут как тяжелые ботинки, так и дом, из-за привязанности к которому Стрельцы оказываются лишены многих удачных ситуаций. Старая мебель также действует угнетающе на их пространство и энергетику, она мешает обновлению энергии и создает нехватку активности, что сильно влияет на удачу.
Козерог
Отвести удачу от Козерогов могут вещи, у которых должна быть пара, но по каким-то причинам ее нет. От таких предметов нужно избавляться без сожаления. Они способны блокировать счастье, свойственное этому знаку. Наличие в доме парных вещей притягивает удачу, энергию любви и гармонию. От беспорядочно разбросанных вещей будет сильно страдать биополе. Но наведение идеального порядка тут же поменяет свойства этих предметов и начнет работать на привлечение удачи.
Водолей
Водолеи очень зависимы от своих эмоций, поэтому их впечатления должны быть только позитивными. Если от каких-то подарков остался неприятный осадок, то нужно вынести их из дома без промедлений, чтобы не хранить негатив, который возникает при виде нехорошего сувенира. Такие предметы несут плохую энергетику, влияют на восприятие окружающего мира и отпугивают удачу и везение.
Рыбы
Отвести удачу от творческих Рыб могут картины и рисунки, вызывающие дискомфорт и непонимание изображенного, выполненные в агрессивной форме или в ярком цвете. Такие произведения искусства способны пробить энергетическую защиту Рыб и разрушить их душевный покой. Для украшения дом лучше выбрать пейзажи с изображением гор, водопадов – это будет привлекать успех и способствовать открытию новых горизонтов.