LimonЖизньСмотри, как красочно в Москве встретили Новый год! А вы там были? 3 3 января 2020, 19:20ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотри, как красочно в Москве встретили Новый год! А вы там были?Limon.eeНовогодний салют в Москве на Красной площадиФОТО: Denis Tyrin/APНовый 2020 год встретили в Москве сразу же в нескольких местах. Но самым главным, традиционно, является Красная площадь, где тысячи или сотни тысяч жителей и гостей российской столицы смогли насладиться зрелищным шоу. ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFPФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERSФОТО: Denis Tyrin/APФОТО: TATYANA MAKEYEVA/REUTERSФОТО: Denis Tyrin/AP 3 галереямосквасмотриснимкифотофотографии