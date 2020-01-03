Новогодний салют в Москве на Красной площади

ФОТО: Denis Tyrin/AP

Новый 2020 год встретили в Москве сразу же в нескольких местах. Но самым главным, традиционно, является Красная площадь, где тысячи или сотни тысяч жителей и гостей российской столицы смогли насладиться зрелищным шоу. 

ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFP

ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

ФОТО: Denis Tyrin/AP

ФОТО: TATYANA MAKEYEVA/REUTERS

ФОТО: Denis Tyrin/AP