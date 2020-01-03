Что делать жителю Эстонии, если цена товара на ценнике и на кассе не совпадает?

Что делать в таком случае и что об этом думает Департамент защиты прав потребителей?

Цены на товарах должны быть представлены четко и достоверно.

В Департамент защиты прав потребителей постоянно обращаются потребители с проблемами, связанными с различием цен на полке и в кассе, или с тем, что заявленный в рекламе кампании товар заканчивается уже в начале кампании. Различие цен и отсутствие обещанного товара вызывают у потребителей негодование и запрещены законом.

Магазины должны быть честны по отношению к покупателям: кампании следует планировать так, чтобы к их окончанию или смене можно было успеть заменить и ценники и не вводить потребителя в заблуждение, а при поступлении партии товара по новой закупочной цене одновременно корректировать цены на полках и в кассовой системе. Эта проблема встречается и в крупных, и в небольших магазинах, в аптеках и т.д.

Согласно закону, при разнице цен потребитель может или согласиться с более высокой ценой в кассе, или отказаться от покупки.

Руководство многих сетей магазинов через прессу заявляло, что при другой цене в кассе, ситуация разрешается в пользу цены, указанной на полке. Из обращений потребителей следует, что зачастую это не так.

Торговцы должны также следовать и другим требованиям к демонстрации цен. В Европейском союзе на предварительно упакованных товарах, помимо продажной цены, нужно указывать и цену за единицу (т.е. за один килограмм, литр, метр, квадратный метр, штуку и т.п.), кроме товара, цена за единицу которого равна продажной цене (например, на литровом пакете молока или сока).

Наряду с поступившими от потребителей сообщениями, проведенные ранее исследования показали, что каждый третий потребитель оказывался в ситуации, когда разрекламированный в рамках кампании товар заканчивался еще до того, как оказывался в магазине. Также более ранние исследования свидетельствуют о том, что обычно разница в цене предложений составляет всего несколько десятков центов, но потребители воспринимают ее во много раз более значительной, чем она есть в реальности.

Советы потребителю