Просто выпустите пар ⟩ И еще несколько секретов идеальной вареной картошки

Чтобы вареная кусочками картошка была сухой, рассыпчатой и нежной, нужно использовать одну хитрость: сделать картошке «пшшш»!
Хитрость заключается в том, чтобы после того, как вы отварили картофель и слили воду, сразу же поставить кастрюлю на самый большой огонь. Дно кастрюли моментально нагревается, а оставшаяся вода быстро испаряется с характерным шипением — так получается заветное «пшшш». Как только звук закончился (а он длится всего пару секунд) — снимаем кастрюлю с огня. Для закрепления эффекта можно слегка подкинуть содержимое кастрюли, так как это делают повара в фильмах. Все эти манипуляции нужны для того, чтобы просушить отварной картофель и не допустить раскисание нижнего слоя. Словом, просто выпустите пар, советует 7dach.ru.
И еще несколько секретов хорошей картошки!
Выбираем самую белую. Цвет кожуры в этом деле — не главное, главное, чтобы сердцевина была белая. Чем белее картошка, тем больше в ней крахмала. Именно он дает картофелю ту самую рассыпчатость, которую мы так любим, и настоящий картофельный вкус. А вот желтая картошка хорошо показывает себя в жарке.
Используем минимум воды. Меньше воды нальем — меньше ее картошка наберет. Воды наливаем так, чтобы она еле-еле покрывала картошку.
Добавить луковицу. Для особого вкуса по-домашнему чистим целую луковицу, бросаем к картошке, варим. Как все сварилось, лук необходимо выбросить. Попробуйте, вам понравится!
Не переварить. Рассыпчатость рассыпчатости рознь. Если не хотим вынужденное пюре, то лучше следить за варкой. Идеально — это когда накалываешь на нож кусочек, а он, плавно скользя, съезжает по ножу.
Не жалейте масла. Сливочное — то, что нужно!