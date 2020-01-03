Просто выпустите пар ⟩ И еще несколько секретов идеальной вареной картошки

Хитрость заключается в том, чтобы после того, как вы отварили картофель и слили воду, сразу же поставить кастрюлю на самый большой огонь. Дно кастрюли моментально нагревается, а оставшаяся вода быстро испаряется с характерным шипением — так получается заветное «пшшш». Как только звук закончился (а он длится всего пару секунд) — снимаем кастрюлю с огня. Для закрепления эффекта можно слегка подкинуть содержимое кастрюли, так как это делают повара в фильмах. Все эти манипуляции нужны для того, чтобы просушить отварной картофель и не допустить раскисание нижнего слоя. Словом, просто выпустите пар, советует 7dach.ru.

И еще несколько секретов хорошей картошки!

Выбираем самую белую. Цвет кожуры в этом деле — не главное, главное, чтобы сердцевина была белая. Чем белее картошка, тем больше в ней крахмала. Именно он дает картофелю ту самую рассыпчатость, которую мы так любим, и настоящий картофельный вкус. А вот желтая картошка хорошо показывает себя в жарке.

Бросаем в кипящую воду. Еще один секрет о крахмале. Если бросать кусочки картошки в кипящую воду, то у них меньше шансов отдать воде драгоценный крахмал. В кипятке он просто запечатывается внутри кусочка и не выходит в воду.

Используем минимум воды. Меньше воды нальем — меньше ее картошка наберет. Воды наливаем так, чтобы она еле-еле покрывала картошку.

Посолить сразу. Наверное, это нужно для того, чтобы картошка равномерно просолилась (соль дошла до середины). Звучит убедительно!

Добавить луковицу. Для особого вкуса по-домашнему чистим целую луковицу, бросаем к картошке, варим. Как все сварилось, лук необходимо выбросить. Попробуйте, вам понравится!

Не переварить. Рассыпчатость рассыпчатости рознь. Если не хотим вынужденное пюре, то лучше следить за варкой. Идеально — это когда накалываешь на нож кусочек, а он, плавно скользя, съезжает по ножу.