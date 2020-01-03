НА ПУТИ В СКАЗКУ ⟩ Самые красивые и живописные дороги и пешеходные тропы Эстонии

Дамба, соединяющая острова Муху и Сааремаа

Одним из самых красивейших и необычных мест Эстонии можно назвать дамбу, соединяющую острова Муху и Сааремаа. Сегодня она используется в качестве автомобильной дороги. Здесь же можно остановиться в специальных карманах и полюбоваться превосходным видом, подобных которому на территории республики отыскать вряд ли удастся, пишет Trip to Estonia.

Сегодня сааремаская дамба является одной из важнейших достопримечательностей островной Эстонии. Её протяжённость составляет 3,5 километра. На отдельных участках дамбы оборудовано несколько карманов для временной остановки автомобилей. По дамбе разрешено передвигаться пешком, на велосипедах!

Дороги острова Сааремаа

Крупнейший и третий по размеру острова Эстонии вызывают зависимость: летний отпуск на природе лучше провести там, где она отличается от материка!

Почитателей культуры на Сааремаа ждут средневековые каменные церкви, руины орденского замка Маази, маяк и военные сооружения на Сырве, хуторской музей Михкли и Старый город Курессааре.

Епископский замок Курессааре относится к наиболее сохранившимся строениям своего периода в странах Балтии. На возвышенности Англа стоят известнейшие в регионе ветряные мельницы, приглашающие научиться изготовления ремесленных изделий.

Участок 79-й дороги у Англаского краеведческого культурного центра

Краеведческий культурный центр Англа, являющийся одной из важнейших частей комплекса Англа Тууликмяэ, открылся летом 2011 года, пишет VisitEstonia.

При строительстве центра использовался камень из залежей Яагураху, образовавшихся 425 миллинов лет назад из кораллов, строматопоратов и брахиоподов. В краеведческом культурном центре можно освоить народные ремесла, принять участие в мероприятиях, знакомящих с национальной культурой, отведать англаский ржаной хлеб. Важное место в нашей деятельности занимает обучение детей ремесленным навыкам наших предков.

Национальный парк Лахемаа

Идеально подходящий для однодневной поездки из Таллина, Национальный парк Лахемаа представляет естественные образцы природных и культурных ландшафтов Эстонии.

Расположенный на северном побережье Эстонии Лахемааский парк представляет собой идеальное место для пешеходных прогулок и наблюдений за природой. Здесь вы найдете каменистые и песчаные побережья, живописные болота, сосновые и скалистые леса, реки, прорезающие известняковые глыбы, а также валуны, оставшиеся от последнего ледникового периода.

Таеваскода (Пылвамаа)

Маршрут пролегает вдоль древней долине реки Ахья – на пути встретятся обнажения песчаника, живописные заснеженные леса и прозрачная река Ахья.